Escenografía que Dalí creó para Hitchcock viaja a México

La pieza concebida por Dalí para la película protagoniza la muestra.

Una escenografía de 10 por cinco metros que el maestro del surrealismo, Salvador Dalí, creó para Spellbound (1945), de Alfred Hitchcock, no sólo protagoniza una exposición que reúne 80 obras originales del artista, sino que revela cómo nutrió a ambos la colaboración.

“Definitivamente se inspiraron el uno en el otro. Fue algo único en ese momento. Desde el día 1, Hitchcock dijo: ‘Necesito a Salvador Dalí’, quien es el máximo representante del movimiento surrealista para crear este entorno agobiante”, explicó ayer en conferencia de prensa Filippo Pandolfini, director general de Sensea Immersive, que junto con Fundación UNAM, L’ART Universe y Dalí Universe, hizo posible que por primera vez la escenografía se exhiba en Latinoamérica.

El Dato: Lo recaudado por la exhibición se destinará a diversos programas de becas para estudiantes de la UNAM.

La pieza forma parte de la exposición Dalí: Escenografía de un sueño que se exhibe en el Palacio de la Autonomía de la UNAM. Conjuga obras originales, entre litografías y esculturas, pero también una experiencia de realidad virtual y un video con Inteligencia Artificial en el que ambos creadores hablan de la película en la que colaboraron.

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“Spellbound trataba el psicoanálisis, los sueños, los miedos, la paranoia y la memoria”, dijo Pandolfini.

La muestra, bajo la dirección creativa de Phantasya Comunicazione, da la bienvenida desde afuera del recinto con la escultura monumental La danza del tiempo II, que Salvador Dalí terminó en 1984. Mide casi cuatro metros y pesa cuatro toneladas.

La exposición se complementa con obras como Homenaje a la moda, Homenaje a Newton y Ángel surrealista. Además de cuatro series de litografías dedicadas a Romeo y Julieta y Hamlet, de Shakespeare.

Hay una experiencia de realidad virtual que adentra al mundo surrealista de Dalí, a través de La persistencia de la memoria. Se admiran los animales que forman parte de Los elefantes.

La directora del Palacio de la Autonomía, Ana Belem Fernández, celebró que la muestra llegue a México. “Qué mejor que el representante del surrealismo, como es Dalí, venga a un país tan surrealista”, expresó.

La titular reconoció que fue un desafío montar la muestra por los constantes cierres que hay por los protocolos de seguridad en Palacio Nacional. “Siempre estamos en diálogo constante con la Autoridad del Centro Histórico y, de hecho, el ingreso de toda la obra fue gracias a toda la gestión que se hizo, incluso durante el cierre que estuvo muy complicado”, externó.

Dalí: Escenografía de un sueño estará durante cuatro meses en exhibición.

Dalí: Escenografía de un sueño

Cuándo: hasta el mes de octubre

Dónde: Palacio de la

Autonomía de la UNAM

Horarios: de 10:00 a 16:00 horas

Localidades: de $190 a $420