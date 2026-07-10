Moisés Peñaloza es el quinto habitante confirmado de La Casa de los Famosos México 2026

La Casa de los Famosos México reveló como quinto habitante confirmado a Moisés Peñaloza para la cuarta temporada del reality show que año con año, conquista millones de televisiones en el país con drama, diversión, estrategias, romance y traiciones.

Después de que se han revelado a grandes actores como Ernesto Laguardia y Ximena Herrera; así como a influencers mexicanos destacados como Karina Torres y Aldo Rendón, el ganador de Mister México 2022 se suma a la competencia con mucho para ofrecer.

Como ha funcionado hasta ahora, la revelación de Moisés Peñaloza como participante de La Casa de los Famosos 2026 se dio durante una transmisión en vivo este viernes a las 20:30 horas, ahora bajo la conducción de Odalys Ramírez.

TE RECOMENDAMOS: Indignante Reviven VIDEO de Pedro Sola donde pide que le corten las cuerdas vocales a los perros

Por quinta ocasión, el público logró identificar al personaje a través de las pistas que mostraron el día anterior con un video en el que una máquina de garra aparecía en medio de un escenario.

La máquina contaba con elementos de actuación y un camarón, un detalle que hacía referencia a su restaurante de mariscos e ¿n Interlomas. También incluían elementos de box, un deporte que el famoso practica y que forma parte de su personaje en la novela ‘Corazón de Oro’.

Aunque quizás el elemento más llamativo y el que colocó a Moisés en el centro de las apuestas como quinto habitante fue una banda color azul con el año 2022 y las palabras “3rd RU Mister”, idéntica a la que ganó el famoso aquel entonces cuando obtuvo el tercer puesto en la competencia internacional de modelaje masculino.

Jonathan Moisés Sierra Peñaloza es un modelo y actor mexicano nacido el 22 de octubre de 1991 en Tampico, Tamaulipas. Actualmente, tiene 34 años de edad y mide 1.85 metros.

Además de formar parte de varias producciones de Televisa y su paso por el certamen masculino, Moisés también es conocido por haber sido el novio de Elaine Haro por tres años. Ella participó en la edición anterior del programa de telerrealidad y alcanzó gran éxito, aunque habían terminado su relación poco antes del inicio de La Casa de los Famosos 2026.

¿Quieres saber más?

Moisés Peñaloza: Edad, estatura y de dónde es el ex novio de Elaine Haro

Aldo Rendón es el cuarto habitante confirmado de La Casa de los Famosos México 2026

Acusan a Pedro Sola de maltratar a Pay de Limón, perrito rescatado: ‘Lo empujó’

¡No todo fue futbol! Mientras todos veían el Mundial 2026, Víctor Méndez hizo campeón a México en halterofilia