¡No todo fue futbol! Mientras todos veían el Mundial 2026, Víctor Méndez hizo campeón a México en halterofilia

Mientras millones de mexicanos seguían la emoción del Mundial 2026, otro joven deportista escribía su propio capítulo dorado lejos de los reflectores del futbol. Víctor Méndez, originario de Yucatán, se proclamó campeón mundial juvenil de levantamiento de pesas, convirtiéndose en una de las grandes noticias del deporte nacional.

Con apenas 17 años, el halterista puso el nombre de México en lo más alto del podio durante el Campeonato Mundial Juvenil de Levantamiento de Pesas 2026, celebrado en Cali, Colombia.

Dos oros para México en el Mundial Juvenil

Víctor Méndez firmó una actuación sobresaliente dentro de la categoría de 60 kilogramos, donde conquistó dos medallas de oro tras dominar las pruebas de envión, con un levantamiento de 142 kilogramos, y total, al registrar 250 kilogramos.

Además, el mexicano terminó en la quinta posición de la modalidad de arranque, con una marca de 108 kilogramos, resultado que confirmó la consistencia de su participación en el certamen.

El yucateco se convirtió así en uno de los grandes protagonistas del campeonato y en una de las principales promesas de la halterofilia mexicana.

🇲🇽🏆 México también conquista el mundo fuera de las canchas.



Con apenas 17 años, Víctor Méndez, originario de Yucatán, se proclamó campeón mundial de halterofilia al ganar el oro en envión con un levantamiento de 142 kg y coronarse también en el total con 250 kg.



Un orgullo… pic.twitter.com/e5RmhP9T21 — Gurú Político (@guruchuirer) July 9, 2026

Una nueva joya del deporte mexicano

Víctor Méndez es producto de la Olimpiada Nacional CONADE, competencia donde también logró consolidarse como uno de los mejores exponentes juveniles del país antes de dar el salto al escenario internacional.

Su consagración representa un nuevo impulso para el levantamiento de pesas mexicano, disciplina que históricamente ha entregado importantes resultados en competencias continentales y mundiales.

La delegación nacional también celebró otra medalla gracias a Giovanna Ávila, quien obtuvo la plata en la categoría de 48 kilogramos, después de levantar 92 kilogramos en la modalidad de envión.

Con varios representantes mexicanos aún por competir en Cali, la expectativa es que la cosecha de preseas continúe aumentando durante los próximos días.

Porque mientras el futbol acaparaba la atención del país, Víctor Méndez levantó mucho más que una barra: levantó el orgullo de todo México.

ice