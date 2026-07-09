Ciclista mexicana Yarely Salazar vuelve a brillar: suma podio en Vancouver y apunta con fuerza a Santo Domingo 2026

La ciclista mexicana Yarely Salazar firmó un regreso sobresaliente a la competencia internacional tras un año alejada de los óvalos, al completar una destacada gira por Norteamérica que incluyó un sólido desempeño en California y un podio en Canadá, resultados que fortalecen su camino rumbo a los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo.

La sinaloense volvió a competir al más alto nivel y demostró que mantiene el ritmo competitivo que la convirtió en una de las principales referentes del ciclismo mexicano.

Regreso destacado en el velódromo olímpico de Los Ángeles 2028

El regreso de Yarely Salazar se dio durante el VSC Summer Slam 2026, celebrado en Carson, California, en el mismo velódromo que será sede de las pruebas de pista de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

En una competencia de gran nivel internacional y con una amplia participación que obligó a disputar intensas rondas clasificatorias cada día, la mexicana consiguió avanzar a las finales de todas las pruebas en las que participó: ómnium, scratch, eliminación y carrera por puntos.

A pesar de sufrir problemas mecánicos con su bicicleta durante el evento, Salazar logró sobreponerse y cerrar la competencia con un quinto lugar en scratch y otro quinto puesto en la carrera por puntos, además de sumar valiosas unidades para el ranking de la Unión Ciclista Internacional (UCI).

“No había tocado la pista desde el selectivo nacional de enero, donde competí con gripe. Estoy muy feliz por este regreso”, compartió la ciclista olímpica.

Yarely hizo historia para el ciclismo mexicano al clasificar a Tokio 2020 tanto en la prueba de ruta como al conseguir la plaza olímpica para el país en el ómnium, consolidándose como una de las grandes figuras nacionales de la disciplina.

Sube al podio en Canadá y ya piensa en Santo Domingo

La buena racha continuó días después durante el Global Relay Gastown Grand Prix, disputado en Vancouver, Canadá, donde enfrentó a un pelotón integrado por campeonas nacionales, ciclistas olímpicas y algunas de las mejores especialistas del continente.

En el exigente critérium femenil, la mexicana volvió a mostrar su calidad y cruzó la meta en la tercera posición, consiguiendo un valioso podio internacional que confirma su gran momento deportivo.

Tras completar esta gira por Estados Unidos y Canadá, Yarely Salazar ahora se alista para volver a vestir el uniforme de la Selección Mexicana, con la mira puesta en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo, donde buscará aportar nuevas medallas para la delegación nacional y continuar consolidando su regreso entre la élite del ciclismo internacional.

ice