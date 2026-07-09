Del Azteca a Wembley: Inglaterra quiere volver a enfrentar a México tras el inolvidable Mundial 2026

La Selección Mexicana podría volver a enfrentarse muy pronto a Inglaterra, pero esta vez en territorio británico. De acuerdo con reportes de la prensa inglesa, la Football Association (FA) estudia organizar un partido amistoso en Wembley, luego de la experiencia que vivieron los Tres Leones durante el Mundial 2026 en México.

El inolvidable duelo de octavos de final, disputado en un abarrotado Estadio Azteca, dejó una grata impresión entre jugadores, cuerpo técnico y directivos ingleses, quienes ahora buscan fortalecer la relación entre ambas federaciones.

La FA ya trabaja en la posibilidad

Según información publicada por Daily Mail Sport, la Federación Inglesa analiza seriamente la posibilidad de recibir al Tricolor en Londres, siendo septiembre una de las fechas contempladas para disputar el encuentro.

Aunque el proyecto todavía se encuentra en una etapa inicial, dentro de la FA consideran que el partido podría convertirse incluso en una rivalidad amistosa recurrente entre ambas selecciones.

Además del atractivo deportivo, Inglaterra considera que mantener una buena relación con México podría resultar útil de cara a futuras Copas del Mundo, especialmente cuando existan posibilidades de enfrentar a selecciones de la Concacaf.

El Azteca dejó una huella en Inglaterra

Más allá del intenso partido que terminó con victoria inglesa por 3-2, lo que más sorprendió a la delegación europea fue el ambiente que encontraron durante toda su estancia en México.

A pesar de que un reducido grupo de aficionados intentó alterar el descanso del equipo previo al encuentro, tanto Thomas Tuchel como los futbolistas ingleses reconocieron públicamente el respeto y la hospitalidad que recibieron.

Incluso los cerca de 10 mil aficionados ingleses que viajaron al partido destacaron el comportamiento de la afición mexicana, que tras la eliminación del Tricolor felicitó a los seguidores rivales y les deseó éxito en el resto del torneo.

Tuchel quedó maravillado con México

Al finalizar el encuentro, el técnico alemán no ocultó la admiración que le dejó la experiencia vivida durante la Copa del Mundo.

“Jugamos contra un equipo fuerte en un estadio increíble y en un país increíble. Casi me da pena decir que ustedes están eliminados, porque vi la pasión y la emoción de toda la gente”, declaró Thomas Tuchel.

Durante su estancia en la capital mexicana, el entrenador también llamó la atención por convivir con aficionados mientras salía del hotel para tomar café, un gesto que fue bien recibido por los seguidores del Tricolor.

¿Habrá revancha en Wembley?

Aunque todavía no existe una fecha oficial ni negociaciones cerradas, el interés de la Football Association abre la posibilidad de que uno de los partidos más emocionantes del Mundial 2026 tenga una segunda edición.

Si el proyecto avanza, México tendría la oportunidad de visitar Wembley, uno de los estadios más emblemáticos del futbol mundial, para escribir un nuevo capítulo frente a una selección inglesa que quedó profundamente impresionada por la pasión y el ambiente que encontró en territorio mexicano.

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