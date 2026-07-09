Periodistas se pelean en plena conferencia y la reacción de Brahim Díaz es imperdible (VIDEO)

En plena conferencia de prensa dos periodistas protagonizaron un pequeño altercado frente a varios elementos de la Selección de Marruecos. Uno de los reporteros se molestó porque su colega levantó la mano para pedir la palabra y tapó su toma en ese momento, hasta una voluntaria tuvo que acercarse para calmar los ánimos.

En cuanto el problema comenzó a subir de tono, los protagonistas de la conferencia guardaron silencio y la reacción de Brahim Díaz es imperdible al mostrar una sonrisa, pues fue bastante inesperado que ocurriera la pelea entre los dos periodistas.

¡DE NO CREERSE! 🤯❌



Mientras Brahim Díaz iba a responder una pregunta, dos reporteros terminando peleándose porque uno tapó la toma del otro sin querer al levantar la mano para hacer una pregunta 😟



La reacción del jugador lo es todo 😅



Al final ambos reporteros terminando… pic.twitter.com/FP48LMb2m2 — Claro Sports (@ClaroSports) July 9, 2026

Marruecos quiere llegar a su primera final de una Copa del Mundo

Desde la edición pasada de la Copa del Mundo, Marruecos comenzó a figurar entre las potencias del futbol y logró llegar a las semifinales del certamen, cayendo a manos de Francia, el rival que enfrentan este año en busca de las semifinales.

Después de ser el caballo negro en la campaña pasada, Marruecos llegó a Norteamérica 2026 como candidato para llegar a la final, aunque se están enfrentando ante una de las potencias que seguramente podrán llegar al partido por el título.

Brahim Díaz será el encargado de cargar a la escuadra africana después de la lesión de Saibari, aunque también es uno de los jugadores de peso al vestir la camiseta del Real Madrid.

DCO