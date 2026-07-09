Periodistas se pelean en plena conferencia y la reacción de Brahim Díaz es imperdible (VIDEO)

En plena conferencia de prensa dos periodistas protagonizaron un pequeño altercado frente a varios elementos de la Selección de Marruecos. Uno de los reporteros se molestó porque su colega levantó la mano para pedir la palabra y tapó su toma en ese momento, hasta una voluntaria tuvo que acercarse para calmar los ánimos.
En cuanto el problema comenzó a subir de tono, los protagonistas de la conferencia guardaron silencio y la reacción de Brahim Díaz es imperdible al mostrar una sonrisa, pues fue bastante inesperado que ocurriera la pelea entre los dos periodistas.
Marruecos quiere llegar a su primera final de una Copa del Mundo
Desde la edición pasada de la Copa del Mundo, Marruecos comenzó a figurar entre las potencias del futbol y logró llegar a las semifinales del certamen, cayendo a manos de Francia, el rival que enfrentan este año en busca de las semifinales.
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Después de ser el caballo negro en la campaña pasada, Marruecos llegó a Norteamérica 2026 como candidato para llegar a la final, aunque se están enfrentando ante una de las potencias que seguramente podrán llegar al partido por el título.
Brahim Díaz será el encargado de cargar a la escuadra africana después de la lesión de Saibari, aunque también es uno de los jugadores de peso al vestir la camiseta del Real Madrid.
DCO