Este 2026 el Mundial ha estado lleno de eventos, selecciones y futbolistas que pasarán a la historia, incluyendo a Noruega y a uno de los jugadores más destacados, Erling Haaland.

Además del increíble desempeño que ha tenido la selección de Noruega durante este 2026, el equipo ha ganado aficionados alrededor del mundo por los memes y la viralidad que han alcanzado en redes sociales.

El encuentro anterior no fue la excepción de este fenómeno, pues luego de que le ganaran a Brasil en el partido de octavos de final, las redes sociales se llenaron de memes de ese encuentro.

WE ARE NEVER GOING HOME!!!🇳🇴 pic.twitter.com/Y1ozWpf4lV — Fotballandslaget (@nff_landslag) July 6, 2026

Además de esto, las personas en redes sociales han emitido su total apoyo hacia los noruegos incluyendo a México, pues luego de que la Selección Nacional quedara fuera los hinchas han expresado abiertamente su apoyo hacia Noruega.

Por ahora a Noruega solamente queda pendiente el partido de este sábado contra Inglatera, en el que se han desatado algunos problemas previos que incluso fueron reportados por los noruegos a la FIFA.

¿A qué hora juega Noruega vs Inglaterra el sábado 11 de julio?

El partido de Noruega contra Inglaterra se llevará a cabo este sábado 11 de julio a las 15:00 horas de México, en el Estadio Miami de Estados Unidos, y será transmitido por Azteca 7, Canal 5, TUDN y VIX.

Entre los posibles jugadores que estarán presentes en las formaciones de Noruega e Inglaterra se encuentran los siguientes:

Noruega, con el seleccionador Ståle Solbakken: Alexander Sørloth, Antonio Nusa, Erling Braut Haaland, Fredrik Bjørkan, Kristoffer Vassbakk Ajer, Julian Ryerson, Martin Ødegaard, Ørjan Håskjold Nyland, Torbjørn Heggem, Thelonious Aasgaard, y Sander Berge.

Ingaterra, con el seleccionador Thomas Tuhcel: Anthony Gordon, Bukayo Saka, Declan Rice, Elliot Anderson, Ezri Konsa, Harry Kane, Jordan Pickford, Jude Bellingham, Marc Guéhi, Nico O’Reilly, Reece James.

Noruega e Inglaterra nunca se han enfrentado en toda la historia del Mundial, por lo que este encuentro genera mucha expectativa entre los pamboleros que han seguido de cerca todo el torneo.

Debido a que este jueves Francia pasó a la siguiente etapa con un 2-0 en el partido contra Marruecos, las personas se encuentran en espera de conocer a los tres equipos restantes que pasarán a la semifinal.

Este encuentro también es uno de los más esperados por los aficionados del futbol debido a que Erling Haaland y Jude Bellingham comparten una gran amistad que comenzó en el 2020, cuando ambos formaban parte del Borussia Dortmund.

cómo mierda es que recién me entero de la existencia de esta entrevista por dios. estoy completamente enamorada de estos dos pic.twitter.com/ixnlLyFwWI — sofi🇸🇪 (@sophiacabjs) July 9, 2026

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