Neymar dice adiós a Brasil tras 16 años y cuatro mundiales

Neymar aseguró que no jugará más con la selección nacional de Brasil, después de que él y sus compañeros quedaron eliminados del Mundial con una derrota por 2-1 ante Noruega en los octavos de final.

“Lo intenté. Empezó aquí, en el MetLife Stadium, y terminé aquí”, manifestó el astro. Ahora se acabó”.

Neymar, de 34 años, disputó su primer partido con Brasil el 10 de agosto de 2010 , en un amistoso contra Estados Unidos en el estadio de Meadowlands, en el norte de Nueva Jersey. Ante Noruega, anotó de penalti en los minutos finales después de ingresar desde el banquillo.

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El Tip: Neymar solamente sufrió una expulsión como seleccionado, la cual fue en la derrota ante Colombia.

Debido a una persistente lesión en el gemelo derecho, Neymar apareció en apenas dos de los cinco partidos de Brasil en el torneo. También estuvo en el campo durante 15 minutos contra Escocia en la fase de grupos.

El mejor jugador de la. Canarinha durante más de una década se había visto frenado por lesiones en los últimos años. Su impacto quedó reducido.

Brasil entra ahora en un periodo de transición. Una próxima generación tendría que tomar el relevo.

“Pedimos que la gente tenga paciencia con la nueva generación y los apoye desde el principio”, solicitó el zaguero Marquinhos.

El jugador surgido del mítico Santos, de 34 años de edad, se emocionó hasta las lágrimas tras el partido. Ha sido la peor actuación de la selección en un Mundial desde Italia 1990, cuando la Argentina de Diego Armando Maradona la eliminó con gol de Claudio Paul Caniggia.

Brasil se encamina ahora hacia su racha más larga sin ganar un Mundial desde que se alzó con el título por primera vez. En 2030, habrá pasado 28 años sin levantar el trofeo.

El originario de São Paulo terminará su carrera con Brasil con 80 goles y 58 asistencias en 130 partidos.

Neymar ha ganado múltiples títulos a nivel de clubes, pero su único trofeo con la selección fue la Copa de Confederaciones de 2013, la cual se realizó precisamente en la nación sudamericana, que en 2019, también como local, ganó la Copa América pero sin Ney, quien no pudo jugarla debido a una grave lesión en el tobillo derecho.