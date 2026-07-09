La Selección de Noruega cambió de hotel y esta es la razón

Noruega fue uno de los ocho países que logró pasar a los cuartos de final del Mundial, y pese a que hasta el momento la selección ha sido una de las que más aficionados de otros países ha ganado, recientemente surgió un problema.

Antes de que tengan su encuentro de los cuartos de final, la selección de Noruega reportó que algunos de sus jugadores han sufrido los estragos de los viajes que han realizado para los partidos, pues han presentado sintomas de enfermeades y cansancio.

Luego de que Noruega eliminara a Brasil durante los octavos de final, este sábado se enfrentarán a Inglaterra; pero además de las enfermedades de algunos jugadores, ahora se sumó el cambio de hotel que realizó la selección.

¿Por qué la Selección de Noruega se cambió de hotel?

Faltan tan solo un par de días para que Noruega se enfrente a Inglaterra; sin embargo, decidieron hacer un cambio en el hospedaje, por lo que ya no se hospedarán en el hotel The Dalmar de Fort Lauderdale.

De acuerdo con la información de diversos medios estadounidenses, este cambio de hotel se debe a que los jugadores reportaron inconformidad en su hospedaje debido al exceso de ruido que hay en el lugar.

Este ruido excesivo que señalaron los futbolistas es provocado por obras de construcción independientes al hotel; y de acuerdo con el medio The Mirror, Martin Ødegaard apuntó que se podrían haber mejorado algunas cosas.

El capitán de Noruega apuntó que las cuestiones que consideraron que podrían haber sido mejores fueron corregidas por el equipo, con la finalidad de optimizar su estrategia y que pudieran tener la preparación adecuada “para un partido importante”.

Algunos medios señalan que también se encontaron con problemas dentro de las instalaciones del hotel, pues reportaron la presencia de moho, olor a humo y la falta de limpieza en sus habitaciones.

Luego de que presentaran una queja ante la FIFA y el cambio de hotel fuera aprobado por la federación, la Selección de Noruega ahora se encuentra más cerca del Estadio de Miami.

Los jugadores noruegos se están alistando para el encuentro con Inglaterra, pues a pesar de que se habría apuntado un posible brote de enfermedad entre los seleccionados, los futbolistas únicamente presentaron síntomas relacionados con los constantes viajes, el uso de aire acondicionado y los cambios de temperatura.

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