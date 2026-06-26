¿Por qué Erling Haaland no jugó en el Noruega-Francia?

Este viernes, se disputó el partido entre Noruega y Francia para definir el lugar de los equipos que conforman al Grupo I en el Mundial 2026, donde destacó la ausencia del jugador Erling Haaland.

El delantero del Manchester City observó el partido desde la banca, una decisión que para los seguidores del famoso es simplemente inexplicable, pues durante el torneo mundialista, el noruego ha demostrado su destreza con el balón y al lograr 4 tantos en los dos primeros encuentros.

La cara de Haaland desde la banca lo dice todo: pic.twitter.com/VDf14acoTK — Indie 505 (@Indie5051) June 26, 2026

Y es que en el partido, se esperaba que Eerling Haaland se enfrentara contra Kylian Mbappé, delantero francés que actualmente es el segundo con más goles en una Copa del Mundo, solo superado por el astro argentino, Lionel Messi.

¿Por qué Haaland no jugó en el partido contra Francia?

“No me importa mucho. Probablemente nos van a ganar y se van a llevar el título”, había mencionado Haaland tras su doblete en el partido contra Senegal de la segunda jornada, sobre el enfrentamiento contra Les Bleus que podría definir su lugar en la tabla del grupo.

Sin embargo, no cabe duda que su enfrentamiento con Mbappé era un momento clave para los fans del balompié. quienes deseaban ver el choque de dos ídolos que además, hasta el segundo partido estaban empatados en goles.

Resulta que el motivo por el que ‘El Androide’ no tuvo una participación en el encuentro contra Francia fue porque la selección noruega decidió que él y otras figuras pudieran descansar.

😅 Erling Haaland siendo Erling Haaland.



🇳🇴 Noruega ya está clasificada, pero cuando le preguntaron por el partido contra Francia, respondió:



🗣️ "No me importa mucho. Probablemente nos van a ganar y se van a llevar el título."



😳 Una declaración que sorprendió a muchos, sobre… pic.twitter.com/byVIdGVDUd — Pablo González (@PGonzalezMedia) June 23, 2026

Al respecto, hay que mencionar que el único jugador que repitió tras el triunfo contra Senegal fue Fredrik Aursnes, mediocampista del Benfica, pues incluso el portero, Egil Selvik reemplazó al titular Örjan Nyland.

También se dice que el Director Técnico, Stale Solbakken, habría decidido “sacrificar” el último partido de la fase de grupos para que Noruega clasificara en el segundo puesto y de este modo, enfrentara a Costa de Marfil en dieciseisavos de final.

“No podemos ser la nación ingenua que no entiende lo que exige una eliminatoria. Nunca hemos ganado, puede que ni siquiera lo logremos esta vez, pero tenemos que prepararnos e intentar comprenderlo”, aseguró en una rueda de prensa.

Esto podría facilitar el avance noruego a octavos de final y mientras que Francia podría cruzarse con Alemania, Noruega se enfrentaría contra Brasil, siendo este un partido que llamaría mucho la atención por la gloriosa trayectoria de los latinos.

EL DETALLAZO DE NORUEGA ❤️‍🩹🇳🇴



Solbakken, entrenador noruego, le da flores al banquillo francés para Deschamps 🇫🇷#DAZNMundial #FIFAWorldCup pic.twitter.com/I2JOlyA26V — DAZN Fútbol (@DAZNFutbol) June 26, 2026

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