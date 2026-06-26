Noruega vs Francia: Dónde ver GRATIS y EN VIVO el juego del Grupo I de la Copa del Mundo 2026

Noruega y Francia disputan uno de los encuentros más atractivos de la primera ronda de la Copa del Mundo 2026.

Los romperredes Kylian Mbapeé y Erling Haaland protagonizarán un esperado mano a mano al frente de Francia y Noruega, respectivamente, este viernes 26 de junio en el Estadio Boston.

Es un duelo directo para definir el primer puesto del Grupo I. Ambas selecciones europeas acumulan dos victorias en sus dos partidos previos y tendrán su compromiso más exigente hasta ahora.

Nos Bleus prennent la route du Boston Stadium 🇫🇷🚎#NORFRA | #FIFAWorldCup pic.twitter.com/N1mNg9O2VC — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) June 26, 2026

El estadio de los New England Patriots de la NFL será el escenario para una de las citas más atractivas de esta fase de grupos. Noruega ha confirmado que es una selección que viene al alza. Y Francia demostró que tiene todo los argumentos para conquistar un tercer título desde 1998.

¿En qué canal ver EN VIVO el Noruega vs Francia?

El partido entre Noruega y Francia, correspondiente al Grupo I de la Copa del Mundo 2026, se juega este viernes 26 de junio en el Estadio Boston, en Estados Unidos. El balón comenzará a rodar en punto de las 13:00 horas del Centro de México, y podrá seguirse en vivo y en exclusiva por la señal de ViX.

Fecha : Viernes 26 de junio

Hora : 13:00

Estadio : Boston

Transmisión: ViX

Posibles alineaciones de Noruega y Francia

FRANCIA : Maignan, Koundé, Upamecano, Lacroix, T. Hernández, Tchouaméni, Rabiot, Dembélé, Olise, Doué y Mbappé.

NORUEGA: Nyland, Pedersen, Ajer, Heggem, Møller Wolfe, Ødegaard, Berge, Aursnes, Sørloth, Haaland y Nusa.

Noruega, obligada a vencer a Francia para terminar líder

Noruega, que venció a Irak (4-1) y Senegal (3-2), tiene la pegada demoledora de Haaland, autor de cuatro goles en lo que va del torneo. Mientras, los franceses contarán con un Mbappé en todo su esplendor con la misma aportación de goles.

Los vikingos rojos están obligados a conseguir la victoria sobre Les Bleus para terminar líderes del Grupo I de la Copa del Mundo 2026, con lo que es muy factible que su rival en dieciseisavos de final sea Suecia.

El que termine segundo se verá las caras contra Costa de Marfil, segunda del sector E, el próximo lunes 30 de junio.

EVG