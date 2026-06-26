Francia vs. Noruega y Mbappé vs. Haaland: duelo de líderes

Los romperredes Kylian Mbapeé y Erling Haaland protagonizarán un esperado mano a mano al frente de Francia y Noruega, respectivamente. Es un duelo directo para definir el primer puesto del Grupo I. Ambas selecciones europeas acumulan dos victorias en sus dos partidos previos y tendrán su compromiso más exigente hasta ahora.

El estadio de Boston será el escenario para una de las citas más atractivas de esta fase de grupos. Los nórdicos han confirmado que es una selección que viene al alza. Y Les Bleus demostraron que tienen todos los argumentos para conquistar un tercer título desde el primero obtenido en 1998.

El dato: Francia derrotó a Noruega en siete de los 15 antecedentes entre ambos. El resto son cuatro empates y cuatro victorias de los vikingos.

Noruega, que venció a Irak (4-1) y Senegal (3-2), tiene la pegada demoledora de Haaland, autor de cuatro goles en lo que va del torneo. Mientras, los franceses contarán con un Mbappé en todo su esplendor con la misma aportación de anotaciones tras dos jornadas.

El empate le basta a los actuales subcampeones del orbe para asegurar el liderato del sector I. El que acabe en la segunda posición se convertirá en el rival de Costa de Marfil, segunda del E, el próximo martes 30 de junio, en el Estadio de los Vaqueros de Dallas.

4 juegos ha ganado Noruega en Mundiales

El que avance como primero se verá las caras con un tercer lugar, que saldrá de los sectores C, D, F, G y H.

En el otro partido del Grupo I, Senegal e Irak se medirán por la supervivencia entre dos selecciones que llegan sin sumar a la última jornada. Sólo les queda una esperanza de seguir con vida en el torneo: ganar y confiar que la clasificación de los mejores terceros pueda abrirles una puerta.

Senegal, con un arranque más desafortunado de lo previsto, sucumbió 3-1 ante Francia y 3-2 frente a Noruega. Irak se encuentra en una situación más delicada, pues cayó 4-1 ante los nórdicos y 3-0 ante Les Bleus.

Un empate se traduciría en la eliminación de ambos, mientras que un triunfo tampoco garantiza nada, ya que el ganador deberá esperar los resultados del término de la jornada para conocer los mejores terceros.

Es la primera ocasión que Senegal e Irak se ven las caras en la historia, lo que lo convierte en uno de los 27 partidos inéditos en la fase de grupos de la justa tripartita.

La selección asiática clasificó a la justa vía repechaje intercontinental, en el que se impuso a Bolivia por marcador de 2-1 en un encuentro que se llevó a cabo en el estadio de los Rayados del Monterrey, en Nuevo León.

Los Leones de la Teranga accedieron al certamen después de haber terminado líderes de su grupo en las eliminatorias africanas con una cosecha de 24 unidades, dos más de las que sumó República Democrática del Congo, que consiguió su boleto al torneo por la vía de la repesca intercontinental, en la que se impuso a Jamaica 1-0 en Guadalajara, en la Fecha FIFA que se llevó a cabo en marzo.