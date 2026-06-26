Bélgica, a despejar las dudas tras dos igualadas

LOS DIABLOS ROJOS llegan a su tercer partido de grupos como máxima favorita ante Nueva Zelanda, pero el cuadro europeo ha sufrido más de lo previsto en su campaña.

Con dos puntos fruto de un par de empates, Bélgica marcha en el tercer lugar del Grupo G, encabezado por Egipto, que suma cuatro. Los Diablos Rojos buscarán su primera victoria de la mano del volante creativo Kevin de Bruyne, el vértigo de Jérémy Doku por el costado izquierdo y el temple del arquero Thibaut Courtois.

8 juegos tiene Nueva Zelanda en la justa

Doku se reincorporó tras viajar al Reino Unido para presenciar el nacimiento de su primer hijo.

En tanto, los All White intentarán obtener un boleto inédito para las rondas de eliminación directa tras arrancar un empate ante Irán en su debut.

Egipto e Irán cierran la jornada en otro electrizante partido para definir un Grupo G aún sin dueño. Ambos dependen solamente de sí mismos para firmar un pase histórico a los cruces eliminatorios.

Los egipcios llegan mejor posicionados, a la cabeza de la zona con 4 puntos, producto de la victoria sobre Nueva Zelanda y el empate con los belgas. Una victoria de los Faraones de Mohamed Salah les garantizaría el primer lugar y un cruce en teoría más cómodo en dieciseisavos.

Los iraníes marchan en el segundo puesto, con dos tantos tras empatar sus dos primeros compromisos. Siguen invictos pero aún no han conseguido traducir la buena actuación en goles. Así como su contrincante, un triunfo le asegura el boleto a la siguiente ronda.

Además, más que su desempeño dentro de la cancha, el conjunto iraní acaparó el foco mediático por la situación política y el conflicto que atraviesa, que también ha marcado su logística para entrar y salir de Estados Unidos.

Irán y Egipto no se ven las caras desde el 6 de junio de 2000, cuando empataron 1-1 en un amistoso que se desarrolló en Teherán.

El otro antecedente de ellos también fue un partido de carácter no oficial, el 16 de julio de 1975, que culminó con triunfo de la escuadra asiática (2-1), también en la capital de aquel país.

Este juego coincide con la celebración anual de la comunidad LGBTQ+ en Seattle. Debido a sus creencias, ambos países pidieron que se cancelaran los festejos al respecto.