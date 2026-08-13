Guillermo Almada y Raphael Veiga se encaran en pleno campo de juego tras la derrota del América en Leagues Cup (VIDEO)

El América dejó ir el liderato de la Leagues Cup en la última jornada del certamen, después de empatar con el Austin FC en los 90 minutos y después caer en la tanda de penaltis. Sin embargo, un momento que se robó las miradas fue la calurosa discusión entre Guillermo Almada y Raphael Veiga, quienes se hicieron de palabras después del silbatazo final.

Raphael Veiga se encargó de cobrar un tiro de esquina a favor de las Águilas, pero el cobro del brasileño no le gustó al técnico uruguayo, quien desde la zona técnica le reclamó con fuerza y tras escucharse el pitazo final se metió al campo para seguir discutiendo con su jugador, aunque Raphael Veiga no se quedó callado y le respondió a su estratega.

La discusión entre Almada y Veiga al final del partido. pic.twitter.com/7PueSmhTsl — "El Jefe" Águila (@ElJefeAguila) August 14, 2026

¿Contra quien se enfrentará el América en los cuartos de final?

El América logró clasificarse a los cuartos de final de la Leagues Cup como el mejor segundo equipo de la Liga MX en el torneo, así que se medirán ante el tercer lugar de la clasificación general de la MLS.

El equipo de Guillermo Almada tendrá que verse las caras con el Columbus Crew, uno de los equipos poderosos de la liga estadounidense y que se vuelven a encontrar después del partido de la Campeones Cup del año pasado, en el que los azulcremas levantaron el título.

El conjunto de Coapa culminó invicto el torneo en los 90 minutos, solo cayeron en la tanda de penaltis ante el Austin FC y vencieron contundentemente al San Diego FC y al Portland Timbers en la primera y segunda fecha del certamen internacional, respectivamente.

DCO