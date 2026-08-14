Arbeloa sigue con problemas en el Fulham

El timonel español, en un entrenamiento la semana pasada de en las instalaciones de su nuevo club.

El partido de pretemporada del Fulham contra el Málaga resultó no ser tan amistoso cuando el club inglés abandonó el campo y el entrenador Álvaro Arbeloa fue expulsado con tarjeta roja por quejarse ante los árbitros.

El anfitrión de La Liga, el Málaga, marcó el empate 2-2 en el minuto 90. El Málaga indicó que estaba prevista una tanda de penaltis. El Fulham sostuvo que no. El Málaga realizó un cobro a una portería vacía y se adjudicó el trofeo Costa del Sol el miércoles.

El Tip: El mediocampista de Brighton Facundo Buonanotte jugará esta temporada en el equipo español Elche, en lo que será el cuarto préstamo del mediocampista.

“Podemos confirmar que, antes del partido, ambos equipos acordaron que no habría una tanda de penaltis en caso de empate”, publicó el Fulham en X.

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El exentrenador del Real Madrid fue expulsado por discutir con el equipo arbitral al final del partido.

El Málaga señaló que estaba prevista una ronda de penaltis, pero que “el Fulham abandonó el campo alegando que la tanda no había sido incluida en el contrato”.

7 días faltan para que arranque la Premier League inglesa

Jérémy Doku firmó un nuevo contrato de cinco años con el Manchester City el jueves, después de consolidarse como uno de los mejores y más emocionantes extremos de la Liga Premier.

El internacional belga queda vinculado al City hasta 2031. Llegó procedente del club francés Rennes en 2023.

Manifestó que se siente asentado en el City y que esperaba con ilusión jugar bajo las órdenes del recién contratado entrenador Enzo Maresca, cuyo plan de juego depende en gran medida de los extremos.

“Su estilo de futbol es el tipo que nos encanta, así que eso entusiasma a los jugadores”, afirmó Doku.

Arsenal completó el sábado el fichaje del mediocampista brasileño Bruno Guimarães, procedente del Newcastle.

El campeón de la Premier pagó, según se informó, 101 millones de dólares por Guimarães, quien firmó un contrato de larga duración con los Gunners.

“Estoy muy emocionado. Estoy en un punto de mi vida en el que necesito un desafío como este. Quiero ganar trofeos, quiero hacer historia y creo que estoy en el lugar correcto para hacerlo”, manifestó.