Federaciones árabes defienden a Infantino

El directivo, durante una conferencia de prensa de julio en el Mundial.

Los dirigentes de seis federaciones árabes de futbol manifestaron su “pleno apoyo” y “confianza” en Gianni Infantino, mientras el presidente de la FIFA lucha por conservar su cargo tras el fracaso de su plan de inversión privada para el Mundial.

El respaldo llegó de Marruecos, coanfitrión del Mundial 2030, así como de Qatar, Egipto, Mauritania, Líbano y Sudán; cuatro son miembros del Consejo de la FIFA.

El Dato: La FIFA fijó como fecha límite el 18 de noviembre para que se presenten aspirantes a la candidatura del próximo presidente del máximo ente del futbol mundial.

“Nosotros, los abajo firmantes líderes de nuestras respectivas asociaciones de futbol, expresamos nuestro pleno apoyo al señor Gianni Infantino, presidente de la FIFA, y reafirmamos nuestra confianza en su liderazgo y su compromiso continuo con el desarrollo del futbol en todo el mundo”, decía el comunicado.

TE RECOMENDAMOS: Selección de Francia Zidane anuncia entrenador de porteros

“Valoramos profundamente los esfuerzos sostenidos del señor Infantino por impulsar el futbol a nivel global, ampliar las oportunidades en todas las regiones y fortalecer el papel del deporte para unir a las personas y a las comunidades”.

4 años más de contrato firmaría el directivo italiano al frente de FIFA

El documento indicó que los firmantes “esperan continuar nuestra estrecha cooperación con él hacia un futuro más sólido y próspero, ampliando oportunidades y reforzando aún más la contribución del futbol árabe al deporte global”.

Infantino enfrenta una rebelión tras su plan de vender participaciones del Mundial a inversores de capital privado. Retiró la propuesta de 20 mil millones de dólares después de una airada reacción de dirigentes, incluido el organismo europeo UEFA, que ha advertido sobre un boicot a todos los partidos y eventos de la FIFA.

La UEFA se unió a la Concacaf (la confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe) y a la AFC (la confederación de Asia) y emitió una carta abierta el lunes en la que afirmó que el plan de Infantino fue una “violación fundamental de la confianza” y lo describió como “engaño”.

Ayer, la Asociación de Futbol de Irlanda señaló en un comunicado que ha retirado su apoyo para que Gianni Infantino sea reelegido como presidente de la FIFA en marzo, al afirmar que “los acontecimientos recientes han suscitado preocupaciones significativas respecto a la gobernanza, la transparencia y la falta de una consulta significativa”.

Las federaciones de futbol de Inglaterra y Gales hicieron lo mismo la semana pasada, mientras que Irlanda del Norte indicó que respaldaba la postura de la UEFA.

Al expresar su apoyo, Qatar y Líbano se alinearon en contra de la Confederación Asiática de Futbol. La cuenta oficial de Instagram de Infantino ya había publicado anteriormente cartas de apoyo de varias federaciones miembro, entre ellas Marruecos, Qatar y Emiratos Árabes Unidos.

Los cuatro miembros del Consejo de la FIFA entre los firmantes fueron el presidente de la Asociación de Futbol de Qatar, el jeque Hamad bin Khalifa Al Thani; el presidente de la Asociación Egipcia de Futbol, Hany Abo Rida; el presidente de la Federación Marroquí de Futbol, Fouzi Lekjaa; y el presidente de la Federación Mauritana de Futbol, Ahmed Yahya.

Los otros dos fueron el presidente de la Asociación Libanesa de Futbol, Hashem Haidar, y Moatasem Gafar, presidente de la Asociación de Futbol de Sudán.

Gianni Infantino es presidente de la FIFA desde 2016 y parecía seguro que fuera reelegido sin oposición el próximo año en Marruecos.