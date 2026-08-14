Zidane anuncia entrenador de porteros

Barthez, en un partido del Olympique de Marsella durante agosto del 2011.

EL TÉCNICO de Francia, Zinedine Zidane, se reencontró con Fabien Barthez después de que este fuera nombrado nuevo entrenador de porteros de la selección nacional.

El estratega galo fue contratado como entrenador el mes pasado con un acuerdo de cuatro años a la espera de poder repetir un título mundial, pero ahora de la mano de su máxima estrella del orbe.

Zidane y Barthez jugaron juntos cuando Francia ganó la Copa del Mundo de 1998 y el Campeonato Europeo del 2000.

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Barthez disputó 87 partidos con Francia y su último encuentro fue la final de la Copa del Mundo de 2006, en la que Zidane fue expulsado en la prórroga por darle un cabezazo al defensor Marco Materazzi.

Barthez, de 55 años, jugó para Toulouse, Marseille, Manchester United y Monaco durante su carrera.

Zidane eligió a David Bettoni como su entrenador asistente, cuando se dio a conocer el cuerpo técnico de Francia.

Bettoni fue el asistente de Zidane en el Real Madrid, donde Zizu condujo al club español a tres títulos consecutivos de la Liga de Campeones entre 2016 y 2018.

Francia visita a Turquía en la Liga de Naciones el 25 de septiembre y juega en Bélgica el 28 del mismo mes.

Momentos después de ser presentado como nuevo seleccionador de Francia, Zidane apretó los puños y su voz, por lo general serena, tembló un poco.

“Estoy emocionado. La selección de Francia te hace soñar. Tenemos jugadores extraordinarios, un equipo extraordinario”, comentó el exarquero.