Leagues Cup 2026: Resumen de TODOS los partidos de HOY jueves 13 de agosto

La Leagues Cup está llegando a su fin y hoy se llevaron a cabo los últimos compromisos de la fase de grupos en el torneo internacional, jornada en la que se dieron a conocer los cruces para los compromisos de la siguiente ronda y a los ocho clubes que siguen en la pelea por levantar el título del certamen binacional.

El América y Monterrey fueron los últimos invitados a la fase de eliminación directa del certamen entre la Liga MX y la MLS, aunque el equipo de Joel Huiqui estuvo cerca de quedar eliminado del torneo binacional cuando recibió el gol del Chicago Fire en la segunda parte del compromiso en el SeatGeek Stadium.

Timbers manda a Tijuana de regresó a México con tres derrotas

El Tijuana se presentó en la cancha del Portland Timbers en busca de su primera victoria del torneo; sin embargo, el conjunto de la frontera cayó derrotado 3-1 a manos del conjunto estadounidense y regresa a México con tres derrotas consecutivas en el torneo internacional.

Con este compromiso llega a su fin la fase de grupos de la Leagues Cup y ya se conocen a los ocho equipos que disputarán los cuartos de final de la competencia el próximo 26 y 27 de agosto.

¡The Fire está en los Cuartos de Final! 🔥



A dramatic late winner gives @ChicagoFire the victory and a spot in #LeaguesCup2026 Quarterfinals 🏆 pic.twitter.com/5CJN4ZmppL — Leagues Cup (@LeaguesCup) August 14, 2026

Cruz Azul se despide de la Leagues Cup tras perder con el Chicago Fire

El Cruz Azul necesitaba una victoria o un empate ante el Chicago Fire para mantenerse con vida en la Leagues Cup, lamentablemente para La Máquina la mala suerte hizo de las suyas y el conjunto de la MLS se llevó la victoria en los últimos minutos del compromiso, dejando fuera al conjunto cementero del torneo internacional.

Por la diferencia de goles fue el Monterrey el equipo que se quedó con el último boleto para los cuartos de final de la competencia internacional y Matías Almeyda tendrá su primera oportunidad de sumar un título con la Pandilla.

América pierde ante Austin en la tanda de penaltis

América y Austin protagonizaron un encuentro que no solo era de trámite en el torneo, ya que ambos clubes aún tenían posibilidades de avanzar y mejorar su lugar en la clasificación general de la Leagues Cup.

Tras los 90 minutos, el marcador terminó 1-1 y el ganador se definió en la tanda de penaltis, la cual terminó ganando el Austin FC y con ello amarrando el segundo puesto de la tabla general. Las Águilas también culminaron en el segundo escalón y se medirán al Columbus Crew en los cuartos de final.

¡Noche de Juanes para los Rayos! ⚡️🇨🇴



Los goles de Juan Valencia y Juan Torres le dan la remontada y los tres puntos al @ClubNecaxa en su último partido de #LeaguesCup2026 🏆 pic.twitter.com/c81QDI2fB2 — Leagues Cup (@LeaguesCup) August 14, 2026

Necaxa consiguió la segunda victoria de la Liga MX en el día

El Necaxa, equipo ya eliminado del certamen, viajó a Nueva York para enfrentarse al NYC FC, encuentro que fue muy disputado por parte de los dos equipos, pero que al final se lo terminó llevando la escuadra de Aguascalientes por marcador de 2-1.

Los Rayos lograron darle la vuelta al marcador en la segunda parte con goles de Juan Valencia y Juan Torres para llevarse los tres puntos en la competencia. El Necaxa volverá a Aguascalientes para seguir su participación en la Liga MX.

FULL TIME ⏱️@ClubSantos finishes with a 2-0 victory over @PhilaUnion, with Ramiro Sordo and Ezequiel Bullaude scoring after the break #LeaguesCup2026 pic.twitter.com/msvlbLyF0a — Leagues Cup (@LeaguesCup) August 14, 2026

Santos derrota a Philadelphia Union en la última jornada del torneo

Santos sumó sus primeros tres puntos del torneo internacional después de vencer al Philadelphia Union en la cancha del Subaru Park, resultado que ayuda anímicamente al equipo de Renato Paiva para volver a México y poner la mira en el Apertura 2026 de la Liga MX.

Ezequiel Bullaude y Ramiro Sordo, ambos en el segundo tiempo, consiguieron las dos anotaciones de los laguneros en el compromiso para darle la victoria a su equipo. El próximo encuentro de los Santos en la temporada será el domingo 16 de agosto cuando se enfrenten a las Chivas en la cancha del Estadio TSM.

DCO