Francia golea a Noruega con triplete de Ousmane Dembélé y gana el Grupo I del Mundial 2026

Ousmane Dembélé festeja uno de sus tres goles en la victoria de Francia sobre Noruega en el Mundial 2026.

Ousmane Dembélé, actual Balón de Oro, brilló en el triunfo de Francia por 4-1 sobre Noruega al lucirse con un triplete, gracias al cual los actuales subcampeones del orbe lograron en Boston su tercer triunfo en la Copa del Mundo 2026 para terminar líderes del Grupo I con cosecha perfecta de nueve puntos.

Kylian Mbappé reventó el travesaño en el primer minuto del juego. Dembélé hizo su primera diana del encuentro al 7’ con un espectacular remate para dejar sin oportunidad a Egil Selvik, tras ser asistido por Donatello.

Hay de jugadores a jugadores y luego está Ousmane Dembelé ⭐️🇫🇷



Este Mundial va de 2 en 2: doblete de Messi, de Cristiano, de Haaland, de Mbappe, y ahora de ViX 2️⃣



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¡CUATRO GOLES DE FRANCIA! ¡GOOOOL DE DOUÉ!



¡Sellan el triunfo con otro tanto en el agregado!



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El jugador del PSG hizo su segundo tanto de la tarde al minuto 20 con un tiro raso y cruzado de zurda en un contragolpe. Los nórdicos respondieron inmediatamente, pues al 21’ marcó Thelo Aasgaard al fusilar a Mike Maignan, luego de quitarse la marca de Dayot Upamecano.

Desiré Doué concreta la goleada de Francia en la prórroga

Pero Ousmane Dembélé logró su triplete al minuto 32, cuando dentro del área sacó un colocado todo de zurda, como billarista, para aumentar de nueva cuenta la diferencia en favor de Les Bleus.

Désire Doué sentenció el cotejo con un remate de cabeza al minuto 94 a centro de Bradley Barcola.

EVG