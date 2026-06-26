CMLL alista funciones espectaculares en Arena México y Arena Coliseo con Templario, Titán y Último Guerrero

El Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL) tendrá un fin de semana cargado de emociones con dos funciones que reunirán a algunas de sus máximas estrellas en la Arena Coliseo y la Arena México. Relevos de alto nivel, enfrentamientos entre rudos y técnicos, Amazonas y jóvenes promesas forman parte de una cartelera que prometen alto nivel.
Las actividades comenzarán este sábado 27 de junio en la tradicional Arena Coliseo y continuarán el domingo con el ya clásico Domingo Familiar en la Arena México, donde el público podrá disfrutar de combates que podrían marcar el rumbo de varias rivalidades rumbo a las próximas funciones especiales.
Templario y Titán encabezan la función sabatina
La Arena Coliseo abrirá sus puertas a partir de las 19:30 horas con una lucha estelar que reunirá a cuatro de los nombres más importantes del CMLL. Templario y Titán harán equipo para enfrentar a Volador Jr. y Último Guerrero, en un combate que enfrenta a dos de los técnicos más espectaculares contra una dupla con amplia experiencia y jerarquía.
La función también contará con un Match Relámpago entre Akuma y Euforia, además de la presencia de las Amazonas Tessa Blanchard, India Sioux y Skadi, quienes chocarán ante Dark Silueta, Keyra y Reyna Isis. La velada se complementa con luchas protagonizadas por jóvenes talentos que buscarán ganarse un lugar entre las principales figuras de la empresa.
Domingo Familiar con otra cartelera estelar
La actividad continuará el domingo 28 de junio desde las 17:00 horas en la Arena México. En el combate principal, Templario volverá a aparecer, ahora acompañado por Esfinge y Neón para enfrentar a Último Guerrero, Stuka Jr. y Gran Guerrero, en un duelo que promete intensidad desde la primera caída.
La función también tendrá una lucha semifinal entre Los Infernales (Averno, Euforia y Mephisto) y El Galeón Fantasma (Zandokan Jr., Difunto y Furia Roja), además de un evento especial con Volcano, Fuego y Star Black frente a Akuma y Los Gemelos Diablo.
Las Amazonas también tendrán protagonismo con el choque entre Las Chicas Indomables, conformadas por Lluvia y La Jarochita, ante Las Infernales, integradas por Dark Silueta y Valkyria.
¿Dónde comprar boletos y ver las funciones?
Los boletos para ambas funciones pueden adquirirse directamente en las taquillas de la Arena México o mediante el sistema Ticketmaster.
Para quienes no puedan asistir, las funciones estarán disponibles en la transmisión oficial del CMLL a través de su canal de YouTube para los usuarios que cuenten con la Membresía Nivel Leyenda, donde podrán seguir toda la actividad del fin de semana en vivo.
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