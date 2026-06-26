CMLL alista funciones espectaculares en Arena México y Arena Coliseo con Templario, Titán y Último Guerrero

Los aficionados podrán seguir las funciones en vivo desde las arenas o mediante la plataforma oficial del CMLL.

El Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL) tendrá un fin de semana cargado de emociones con dos funciones que reunirán a algunas de sus máximas estrellas en la Arena Coliseo y la Arena México. Relevos de alto nivel, enfrentamientos entre rudos y técnicos, Amazonas y jóvenes promesas forman parte de una cartelera que prometen alto nivel.

Las actividades comenzarán este sábado 27 de junio en la tradicional Arena Coliseo y continuarán el domingo con el ya clásico Domingo Familiar en la Arena México, donde el público podrá disfrutar de combates que podrían marcar el rumbo de varias rivalidades rumbo a las próximas funciones especiales.

Templario y Titán encabezan la función sabatina

La Arena Coliseo abrirá sus puertas a partir de las 19:30 horas con una lucha estelar que reunirá a cuatro de los nombres más importantes del CMLL. Templario y Titán harán equipo para enfrentar a Volador Jr. y Último Guerrero, en un combate que enfrenta a dos de los técnicos más espectaculares contra una dupla con amplia experiencia y jerarquía.

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La función también contará con un Match Relámpago entre Akuma y Euforia, además de la presencia de las Amazonas Tessa Blanchard, India Sioux y Skadi, quienes chocarán ante Dark Silueta, Keyra y Reyna Isis. La velada se complementa con luchas protagonizadas por jóvenes talentos que buscarán ganarse un lugar entre las principales figuras de la empresa.

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📍Arena Coliseo

🗓️ Sábado 27 de Junio '26

🕢 7:30 p.m.



🎟️ en taquillas y en Ticketmaster:https://t.co/snXWomo2IV



📲 EN VIVO en exclusiva para miembros ‘Leyenda’ del Canal: https://t.co/5P6Lo6oSLQ#SábadoDeColiseo pic.twitter.com/z1EltmLwP0 — Lucha Libre CMLL (@CMLL_OFICIAL) June 25, 2026

Domingo Familiar con otra cartelera estelar

La actividad continuará el domingo 28 de junio desde las 17:00 horas en la Arena México. En el combate principal, Templario volverá a aparecer, ahora acompañado por Esfinge y Neón para enfrentar a Último Guerrero, Stuka Jr. y Gran Guerrero, en un duelo que promete intensidad desde la primera caída.

La función también tendrá una lucha semifinal entre Los Infernales (Averno, Euforia y Mephisto) y El Galeón Fantasma (Zandokan Jr., Difunto y Furia Roja), además de un evento especial con Volcano, Fuego y Star Black frente a Akuma y Los Gemelos Diablo.

Las Amazonas también tendrán protagonismo con el choque entre Las Chicas Indomables, conformadas por Lluvia y La Jarochita, ante Las Infernales, integradas por Dark Silueta y Valkyria.

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📍Arena México

🗓️ Domingo 28 de Junio '26

🕔 5:00 p.m.



🎟️ Boletos en taquillas y en Ticketmaster:https://t.co/4fXA7zEKO3



📺 Transmisión EN VIVO en exclusiva para miembros ‘Leyenda’ del Canal: https://t.co/5P6Lo6oSLQ#DomingoFamiliarCMLL pic.twitter.com/EB7Q2NzSaf — Lucha Libre CMLL (@CMLL_OFICIAL) June 25, 2026

¿Dónde comprar boletos y ver las funciones?

Los boletos para ambas funciones pueden adquirirse directamente en las taquillas de la Arena México o mediante el sistema Ticketmaster.

Para quienes no puedan asistir, las funciones estarán disponibles en la transmisión oficial del CMLL a través de su canal de YouTube para los usuarios que cuenten con la Membresía Nivel Leyenda, donde podrán seguir toda la actividad del fin de semana en vivo.

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