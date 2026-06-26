¡Le dijo que sí! Aficionada sorprende a su novio con propuesta de matrimonio en pleno Mundial 2026 (VIDEO)

La pareja recibió una ovación de los aficionados tras sellar su compromiso con un abrazo y un beso.

La Copa del Mundo 2026 volvió a demostrar que también es escenario de historias inolvidables fuera de la cancha. Durante el partido entre Túnez y Países Bajos, una aficionada sorprendió a su novio al pedirle matrimonio desde las tribunas del Arrowhead Stadium, en Kansas City, protagonizando uno de los momentos más emotivos del torneo.

Mientras el encuentro avanzaba y miles de aficionados seguían las acciones sobre el terreno de juego, la mujer decidió arrodillarse frente a su pareja y sacar una pequeña caja con un anillo. La sorpresa fue total. El joven, visiblemente emocionado, respondió con un rotundo “sí”, antes de fundirse en un abrazo y un beso que provocaron la ovación de quienes se encontraban alrededor.

Las cámaras del estadio captaron la escena casi de inmediato y el video comenzó a circular en redes sociales, donde cientos de usuarios celebraron el romántico gesto y lo calificaron como una de las imágenes más tiernas que ha dejado el Mundial 2026.

A woman proposed to her boyfriend during the Tunisia vs. Netherlands FIFA World Cup match in Kansas City.



(Via: Telemundo) pic.twitter.com/YCNfOGlBuU — FearBuck (@FearedBuck) June 26, 2026

El Mundial también se juega en las tribunas

Más allá de los goles y los resultados, la Copa del Mundo ha vuelto a convertirse en el escenario perfecto para crear recuerdos que duran toda la vida.

En cada sede han aparecido historias protagonizadas por aficionados que encuentran en el torneo el momento ideal para cumplir sueños personales.

La propuesta de matrimonio en Kansas City se suma a la lista de momentos virales que han marcado esta edición, demostrando que el futbol también sirve para reunir familias, fortalecer amistades y comenzar nuevas etapas de vida.

La Naranja Mecánica cerró la fase de grupos con autoridad

El romántico momento llegó durante la victoria de Países Bajos por 3-1 sobre Túnez, resultado con el que la selección dirigida por Ronald Koeman aseguró el liderato del Grupo F y confirmó su presencia en los dieciseisavos de final.

Le pidió matrimonio en pleno partido de Uruguay 🇺🇾.



Y justo llegó el empate de Cabo Verde 🇨🇻.pic.twitter.com/tE53QdJZwx — En Una Baldosa (@enunabaldosa) June 22, 2026

Aunque la propuesta se robó buena parte de la conversación en redes sociales, el conjunto neerlandés también dejó buenas sensaciones dentro del terreno de juego al cerrar la primera ronda invicto y reafirmar su candidatura para pelear por el título del Mundial 2026.

Como suele ocurrir en las Copas del Mundo, el futbol volvió a demostrar que no solo produce goles memorables, sino también historias capaces de emocionar a millones de personas alrededor del planeta. Esta vez, el mayor triunfo no se celebró en la cancha, sino en una de las tribunas del estadio.

ice