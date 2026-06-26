Nueva Zelanda vs. Bélgica: Dónde ver GRATIS y EN VIVO el partido del Grupo G de la Copa del Mundo 2026

Bélgica llega obligada a ganar para evitar una inesperada eliminación en la fase de grupos.

Nueva Zelanda y Bélgica disputarán uno de los partidos más dramáticos de la última jornada del Grupo G del Mundial 2026, con ambos equipos obligados a buscar la victoria para mantener vivas sus aspiraciones de avanzar a los dieciseisavos de final.

Los Diablos Rojos llegan bajo una enorme presión tras no ganar en sus dos primeros compromisos, mientras que los oceánicos sueñan con firmar una clasificación histórica.

La fase de grupos entra en su momento decisivo y el BC Place de Vancouver albergará un encuentro donde ya no existe margen de error. Bélgica, una de las selecciones llamadas a pelear por los primeros lugares antes del torneo, necesita mostrar su mejor versión para evitar un fracaso prematuro, mientras que Nueva Zelanda buscará aprovechar la presión de su rival para dar uno de los mayores golpes del certamen.

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Los All Whites llegan motivados pese a la derrota 3-1 sufrida frente a Egipto en la segunda jornada, un resultado que los dejó obligados a sumar de a tres. Del otro lado, Bélgica atraviesa un escenario inesperado después de empatar sus dos primeros partidos, situación que la obliga a salir por la victoria desde el primer minuto.

¿Dónde ver EN VIVO el Nueva Zelanda vs Bélgica del Mundial 2026?

Fecha: viernes 26 de junio

Estadio: Estadio Vancouver

Horario: 21:00 horas (tiempo del centro de México)

Streaming: ViX Premium

Posibles alineaciones

Nueva Zelanda: Max Crocombe; Tim Payne, Finn Surman, Michael Boxall, Liberato Cacace; Marko Stamenic, Joe Bell, Callum McCowatt; Elijah Just, Sarpreet Singh y Chris Wood.

Bélgica: Thibaut Courtois; Thomas Meunier, Arthur Theate, Brandon Mechele, Maxim de Cuyper; Youri Tielemans, Hans Vanaken, Kevin De Bruyne; Leandro Trossard, Dodi Lukébakio y Romelu Lukaku.

Duelo inédito en Vancouver

Aunque ambas selecciones cuentan con poca historia entre sí, nunca se han enfrentado en una Copa del Mundo. Su único antecedente oficial ocurrió en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008, donde Bélgica se impuso por la mínima diferencia.

Ahora, 18 años después, volverán a encontrarse con mucho más que el orgullo en juego, ya que el resultado podría definir cuál de los dos continúa con vida en el Mundial 2026 y cuál se despide del torneo.

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