¡Ni los adultos mayores se resistieron! El festejo viral de Noruega en el Mundial 2026 conquista las redes (VIDEO)

El tradicional “Remo Vikingo” ya no solo se celebra en los estadios.

La fiebre por Noruega en el Mundial 2026 ya salió de los estadios. Mientras la selección nórdica celebra su histórica clasificación a los dieciseisavos de final, un grupo de adultos mayores se robó el corazón de miles de aficionados al protagonizar uno de los videos más entrañables que ha dejado la Copa del Mundo.

Las imágenes muestran a varios abuelitos sentados en fila dentro de lo que parece ser una residencia para adultos mayores. Todos están perfectamente sincronizados recreando el famoso “remo vikingo”, el festejo que ha acompañado a la selección noruega durante su aventura mundialista y que se ha convertido en una de las celebraciones más populares del torneo.

Con una pequeña bandera de Noruega al frente y siguiendo el ritmo como si estuvieran a bordo de un drakkar vikingo, los participantes se inclinan hacia adelante y hacia atrás al mismo tiempo mientras simulan remar. El resultado es tan coordinado como divertido.

El “remo vikingo” llegó hasta una residencia de adultos mayores

Lo que comenzó como una celebración entre jugadores e hinchas noruegos terminó convirtiéndose en un fenómeno cultural durante el Mundial 2026.

En el video viral, alrededor de una decena de adultos mayores aparecen formando una larga fila en el pasillo de una residencia. Algunos portan banderas de Noruega, otros utilizan sombreros coloridos y todos participan con una energía que rápidamente conquistó las redes sociales.

La mujer que encabeza la formación sostiene una pequeña bandera noruega y marca el ritmo de la improvisada embarcación, mientras el resto del grupo acompaña los movimientos con entusiasmo. Tras varios segundos de “navegación”, la celebración termina con aplausos, risas, gritos y brazos levantados, como si acabaran de cruzar la meta de una gran competencia.

#FIFAWorldCup ⚽️

Aficionados noruegos tomaron por completo las gradas en Nueva Jersey, convirtiendo la atmósfera de un partido en casa mientras miles llenaban el recinto vestidos de rojo. Tras la victoria deNoruega sobre Senegal 3 por 2, los"vikingos" estallaron en la… pic.twitter.com/b9A4JCnYFC — Klaveec (@klaveec) June 23, 2026

El video que resume el verdadero espíritu del Mundial

Más allá del futbol, el video se volvió viral porque representa uno de los valores más destacados de esta Copa del Mundo: la capacidad del deporte para unir generaciones.

Mientras los futbolistas de Noruega celebran cada victoria con el ya famoso “remo vikingo”, estos adultos mayores demostraron que la pasión por una selección no entiende de edades. Niños, jóvenes, adultos y abuelos han adoptado la misma celebración como símbolo de identidad y orgullo nacional.

Las imágenes provocaron miles de reacciones en redes sociales, donde usuarios de distintos países destacaron la alegría, coordinación y buen humor de los protagonistas.

🚣‍♂️🇳🇴 ¡La fiebre mundialista llegó hasta las aulas!



Un grupo de niños noruegos se volvió viral al imitar el famoso festejo del remo que ha conquistado a jugadores y aficionados de Noruega en este Mundial. 😄⚽



Mientras observaban una pantalla, los pequeños no dudaron en sumarse… pic.twitter.com/bSIv4gjAly — Expresa TV (@expresatvcelaya) June 24, 2026

Noruega quiere seguir remando rumbo al título

El video llega en un momento especial para la selección nórdica. Noruega aseguró su clasificación a los dieciseisavos de final tras vencer a Senegal y ahora se prepara para enfrentar a Francia en un partido que definirá al líder del Grupo I.

Con figuras como Erling Haaland y Martin Odegaard liderando dentro de la cancha, y con aficionados de todas las edades celebrando fuera de ella, los noruegos se han convertido en una de las historias más simpáticas y queridas del Mundial 2026.

Porque si algo dejó claro este grupo de abuelitos, es que el futbol se disfruta mucho más cuando se celebra juntos. Y si es remando al ritmo vikingo, todavía mejor.

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