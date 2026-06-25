¿A quién dedicó su gol Álvaro Fidalgo en el partido México vs Chequia? VIDEO

La Selección Mexicana cambió la historia del futbol mundial este miércoles, pues por primera vez México logró pasar a dieciseisavos de final sin tener ningún gol en contra, liderando el grupo en el que se encontraban y con nueve puntos.

El desempeño que ha tenido este 2026 la Selección de México durante la fase de grupos ha destacado en este Mundial, y los hinchas han reconocido en las calles y en redes sociales el trabajo de los futbolistas.

En el partido que disputaron contra Chequia los tres goles que lograron sumar nueve puntos para México fueron anotados por Mateo Chávez, Julián Quiñones y Álvaro Fidalgo, quienes dieron a notar su emoción en la cancha.

Álvaro Fidalgo logró acomodar el tercer gol de México este miércoles, y su emoción al darse cuenta de esto se hizo evidente, pues al borde de las lágrimas y respirando para contener sus emociones en la cancha miró y apuntó al cielo para dedicar esta hazaña.

YA SON 3 DE MEXICO. ⚽🔥

Álvaro Fidalgo mete el tercer gol del partido y el Estadio Ciudad de México estalla. 🏟️#ElCanalDelMundial #CopaMundialFIFA #Somos26 #MiSelecciónAzteca #ElMundialXAzteca pic.twitter.com/0Dctc020v1 — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) June 25, 2026

¿A quién dedicó su gol Álvaro Fidalgo?

Luego de regalarle un momento tan emotivo que logró conmover a la afición mexicana, todo el mundo comenzó a preguntarse a quién había dedicado el gol Álvaro Fidalgo este miércoles, y el futbolista dio la respuesta a medios.

Al terminar el enfrentamiento contra Chequia, Álvaro Fidalgo dijo que le dedicó el gol a su abuelo, a quien lamentablemente perdió hace dos meses; además, dijo que también se lo dedicaba a su abuela y a su madre, pues están atravesando un momento familiar difícil.

🫶🇲🇽 Álvaro Fidalgo anotó su primer gol en una Copa del Mundo, el futbolista de la selección mexicana revela a quién iba dedicado. #Tigo26 pic.twitter.com/TjIUhXhDr0 — Tigo Sports (@TigoSports_SV) June 25, 2026

En entrevista con Real Betis Balompié, compartió que su abuelo era como un padre para él; y que el día que se llevó a cabo el partido del Real Betis contra Braga le dio una arritmia, por lo que tuvo que viajar a Asturias para visitarlo.

Relató que el sábado pidió un día libre de entrenamiento para poder estar con su abuelo, y fue el domingo cuando sepultaron a su abuelo, por lo que tuvo que decidir viajar en la noche para poder entrenar y poder presentarse al siguiente partido.

Álvaro Fidaldo Fernández nació el 9 de abril de 1997 en Hevia, Asturias, España; sin embargo, el mediocampista es naturalizado mexicano desde diciembre del 2024 luego de haber cumplido cinco años de vivir en México, en donde jugó con el Club América.

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