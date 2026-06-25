André-Pierre Gignac muestra su lado más mexicano durante el Mundial 2026 y así celebró la victoria del Tricolor (VIDEO)

André-Pierre Gignac ha demostrado ser un mexicano más y desde que vive en nuestro país su amor por la nación crece cada día. En esta ocasión, el jugador de Tigres presumió su voz al cantar la canción de “Mi Mayor Anhelo” de la Banda MS, todo esto después de una victoria de la Selección Mexicana en el Mundial 2026.

El ariete francés cantó a todo pulmón una de las canciones que adoptó la afición del América en las temporadas pasadas, pero lo que se llevó los reflectores es que el video fue publicado en redes sociales por el Olympique Marsella, club en el que estuvo antes de venir a México. La escuadra francesa escribió: México gana y vos, tipo, ándale, we.

André-Pierre Gignac ya es un mexicano más en la Liga MX

André-Pierre Gignac arribó a México en 2015 como un completo desconocido y no sabía lo que le esperaba en el futbol mexicano con los Tigres, pero la historia que han construido es una de las mejores dentro de la Liga MX, ya que un francés se convirtió en azteca por su propia decisión.

El delantero auriazul ya considera a México como su casa; sus hijos nacieron aquí, hace su vida aquí y en Tigres ya no utiliza una plaza de No Formado en México (NFM) porque ya tiene su pasaporte mexicano. Además, ha presumido en redes el rancho que tiene en Monterrey.

Desafortunadamente, nunca pudo representar a México a nivel internacional porque llegó a disputar algunos juegos oficiales con Francia, estuvo presente en la final de la Eurocopa 2016 cuando Les Bleus cayó ante Portugal en la gran final y el ariete de los Tigres tuvo una oportunidad de gol en ese partido.

DCO