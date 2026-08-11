Chucky Lozano le manda mensaje a Rafa Márquez y hace una sorprendente confesión (VIDEO)

En el inicio de una nueva etapa en su carrera, Hirving ‘Chucky’ Lozano tiene claro que quiere volver a la Selección Mexicana, y a pesar de que no ha hablado con Rafa Márquez, el nuevo entrenador del Tricolor, le mandó un mensaje al asegurar que tiene toda la disposición de volver si es requerido.

“No he tenido ningún acercamiento con Rafa (Márquez). Yo siempre estoy abierto a estar dentro de la Selección, me encanta, me fascina y siempre me siento muy orgulloso de pertenecer a la Selección y representar a México”, declaró ante la prensa el extremo capitalino, quien recientemente se convirtió en jugador del LA Galaxy.

🗣️''Fue una noticia muy bonita para toda la familia''



El 'Chucky' comparte el momento en el que él y su familia supieron del interés del Galaxy por él ⚽️



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El ‘Chucky’ Lozano admitió que está abierto a sostener una charla con Rafa Márquez, a quien tuvo como compañero en la Selección Mexicana en los últimos años del exdefensa como futbolista. “Si en algún momento se acerca, yo encantado de tener una plática con él”, aseveró al respecto.

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Chucky Lozano está con la ilusión de volver a la Selección Mexicana

Hirving Lozano dejó en claro que mientras se encuentre activo estará listo para representar a la Selección Mexicanas las veces que sean necesarias.

“Mientras siga jugando voy a estar disponible para la Selección, si ellos creen que es lo mejor para la Selección el estar ahí, apoyando y ayudando, claro que voy a estar”, dijo el ‘Chucky’, quien comienza una nueva etapa en la MLS con el LA Galaxy tras su salida del San Diego FC.

El ‘Chucky’ Lozano no juega con la Selección Mexicana desde el 15 de noviembre de 2025, cuando el Tricolor igualó 0-0 contra Uruguay en un juego amistoso realizado en el Estadio Corona de Torreón.

😮 'Chucky' Lozano confesó que estuvo en depresión por no ir al Mundial con la Selección Mexicana... pic.twitter.com/5iq39kWRku — ESPN.com.mx (@ESPNmx) August 11, 2026

La sorprendente confesión del Chucky Lozano

Hirving Lozano reconoció que se sintió un poco deprimido durante la celebración del Mundial 2026, al cual no fue convocado por Javier Aguirre debido a su inactividad con el San Diego FC, al tiempo que también dijo que disfrutó el desempeño del Tricolor.

“Me dolió terrible, estuve como en depresión, pregúntaselo a mi esposa, pero disfruté que mis compañeros lo hicieran tan bien, la verdad que por fuera, de este lado, también lo viví como aficionado, siempre voy a apoyar a la Selección”, admitió el ‘Chucky’, quien había acudido a las ediciones de Rusia 2018 y Qatar 2022.

EVG