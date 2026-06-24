Erling Haaland confiesa que rechazó brutalmente a Tom Holland: ‘Nunca lo había visto’

A pesar de que Tom Holland es uno de los actores más reconocidos a nivel internacional gracias a sus papeles en películas como Spiderman y próximamente La Odisea, parece ser que no está dentro del radar de todo el mundo como del futbolista Erling Haaland.

Y es que en una confesión insólita, el deportista contó que en una ocasión, la estrella de Hollywood tuvo un acercamiento con él y ya que ‘El Androide’, como lo llaman algunos, no ve películas, prefirió ignorarlo al no saber de quién se trataba.

El incómodo desencuentro de Erling Haaland y Tom Holland

Fue durante el Gran Premio de Mónaco de la Fórmula 1 que el delantero de Noruega recibió un mensaje directo en su cuenta de Instagram por parte del actor británico, quien estaba buscando conectar con él a través de un encuentro personal.

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“Es un poco vergonzoso, para ser completamente honesto”, comenzó Erling Haaland en sus declaraciones que han sido replicadas en diversas plataformas de contenido, pero que forma parte de una entrevista anterior.

Sobre los detalles de la bochornosa situación, el atleta compartió: “Estábamos en Mónaco en la Fórmula 1 y me llegó un mensaje. No veo muchas películas, así que no tengo idea de quién es la gente”, advirtió.

Erling Haaland: "Tom Holland DM'd me and invited me for dinner during F1 in Monaco. I didn't bother to answer. I had no idea who he was and didn't want to answer a random unknown person" pic.twitter.com/0Mjj28cSSC — ProfNet Media (@ProfNetMedia) June 21, 2026

Fue después de esta breve explicación que Haaland fue al centro del asunto: “Había uno que me preguntaba si podíamos ir a cenar, pero nunca lo había visto, así que no me molesté en responder. No quería contestarle a una persona desconocida”, se sinceró.

Resulta que aquella persona desconocida era Tom Holland, el destacado actor de Marvel. Fue semanas después que el futbolista se dio cuenta de a quién había rechazado, lo que le generó vergüenza.

Sin embargo, Erling Haaland dejó ver que la situación también le parece algo graciosa y comentó que ahora tendría que contactar a Tom Holland. “Me había olvidado completamente”, admitió.

Sin embargo, algunos usuarios en redes sociales aseguran que la anécdota no era más que sarcasmo por parte del deportista, quien hacía una referencia a como Peter Parker (Tom Holland) había sido olvidado en la última película de Spider-Man.

Te dejamos algunas reacciones:

"¿Me estás diciendo que Haaland no conoce a Spider-Man? Ni de broma“.

“Chicos, él es un fan de Spiderman y actualmente la memoria de todos sobre Peter Parker (Tom Holland) ha desaparecido, así que nadie lo conoce, ¿lo pillan?“.

"La gente no captó el chiste".

“Quería que Haaland se uniera a los supers”.

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