Francia se impone a Marruecos y es el primer semifinalista de la Copa del Mundo 2026

Con goles de Kylian Mbappé y Ousmane Dembélé, Francia se impuso 2-0 a Marruecos en Boston para clasificar a su tercera semifinal consecutiva en Copa del Mundo, pues ha estado entre los cuatro mejores del torneo desde Rusia 2018.

Yassine Bounou ratificó su condición de atajador de penaltis al minuto 28, al detenerle un cobro a Kylian Mbappé por una falta que el delantero del Real Madrid sufrió por parte de Noussair Mazraoui.

¡GOOOOOL DE FRANCIA! ¡GOLAZO DE MBAPPÉ! 🇫🇷⚽



¡Qué joya de gol! ¡Mbappé empata a Messi como goleador en este Mundial!



Este jueves, Francia vs Marruecos en los Cuartos de Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 se vive por @micanalcinco y @vix #ElMundialEsNuestro pic.twitter.com/LXdiTp3IWS — TUDN MEX (@TUDNMEX) July 9, 2026

¡GOOOOOL DE FRANCIA! ¡APARECIÓ EL MOSQUITO! ¡DEMBÉLÉ!🔥⚽



¡Huele a Francia en Semis!



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Francia define el juego ante Marruecos en la segunda mitad

Kylian Mbappé tuvo su revancha en el segundo tiempo, cuando al minuto 60 abrió los cartones para poner adelante a Francia con un magistral tiro de derecha al ángulo. Ousmane Dembélé, actual Balón de Oro, apareció al 66’ para poner más distancia de por medio con un remate raso de derecha, a pase de Donatello.

Marruecos se lanzó al ataque y casi consigue el descuento al minuto 73, de manera fortuita, después de que Dayot Upamecano rebanó el balón tras un centro al área. Para su buena suerte, el esférico se fue arriba del arco defendido por Mike Maignan.

¿Cuándo juega Francia la semifinal del Mundial 2026?

Francia volverá a jugar en el Mundial 2026 el próximo martes 14 de julio, cuando el Estadio Dallas reciba la semifinal entre Les Bleus y el vencedor entre las selecciones de España y Bélgica.

La otra semifinal de la competencia tripartita está programada para efectuarse el miércoles 15 en Atlanta, Georgia.

EVG