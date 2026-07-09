¿Quién es Yassine Bounou ‘Bono’, el portero de Marruecos que paró el penal de Mbappé? FOTOS

Este jueves se está disputado el primer partido de cuartos de final del Mundial, y en la primera parte del encuentro el arquerro marroquí se lleva el primer reocnocimiento de la jornada al parar el penal cobrado por Mbappé.

Antes de que se tomara la primera pausa de hidratación en el partido de Marruecos contra Francia, el portero Yassine Bounou logró detener el penal que cobró el delantero Kylian Mbappé.

Después de que Marruecos cobrara un corner, el delantero francés Kylian Mbappé sufrió una falta, por lo que cobró un penal que, tras algunas confusiones por la revisión, falló al rematarla con la derecha.

¿Quién es Yassine Bounou?

Yassine Bounou, quien es mejor conocido como “Bono”, nació el 5 de abril de 1991 en Montreal, Quebec; tiene 35 años de edad, mide 1.95 metros, pesa 78 kilogramos y se desempeña como portero en el Al-Hilal Saudi F.C.

Bono nació en Canadá; sin embargo, se mudó a Marruecos desde muy joven ya que este es el país de origen de sus padres, y fue en el país africano donde comenzó a entrenarse en el Wydad Casablanca.

En 2012 Yassine Bounou fue fichado por el Atlético de Madrid, para 2014 formó parte por un breve tiempo del Real Zaragoza tras ser cedido, y para el 2016 estuvo en el Girona F.C.

En 2019 Bono se unió al Sevilla F.C. y permaneció ahí hasta el 2024 cuando fue traspasado al Al-Hilal Saudi F.C., equipo del que forma parte desde agosto del 2024 hasta la actualidad.

Yassine Bounou fue nacionalizado por Marruecos para formar parte de la sub-20 y la sub-23, y su debut oficial con la selección absoluta fue en 2016 durante el partido de clasificación para la Copa Africana de Naciones.

Bono no solamente ha sido una de las figuras claves en el Mundial del 2026, pues el arquero también fue uno de los seleccionados decisivos para que Marruecos lograra clasificar para el Mundial Catar 2022.

Marruecos tuvo una gran participación en el Mundial anterior pues llegaron hasta las semifinales; sin embargo, en el partido que también disputaron contra Francia quedaron fuera del Mundial con un 2-0.

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