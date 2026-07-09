Kylian Mbappé falla de la peor manera su penalti ante Marruecos; es el error del Mundial (VIDEO)

Kylian Mbappé, de Francia, falla un penalti ante Marruecos en los cuartos de final del Mundial 2026

Kylian Mbappé falló un penalti en el duelo ante Marruecos, que pudo significar la ventaja en el marcador para Francia en el duelo de los cuartos de final de la Copa del Mundo 2026. Mbappé realizó uno de los peores cobros que ha hecho en su carrera profesional y Yassine Bounou lo atajó.

Mbappé es el cobrador oficial de penaltis en Francia. Incluso en este torneo ya le anotó uno a Paraguay, pero ante los Leones del Atlas falló y lo hizo con uno de los peores tiros que ha hecho; caminando y sin potencia, además que iba muy telegrafiado y Bounou lo detuvo sencillamente.

¡BONO LE DETIENE UN PENAL A MBAPPÉ! ¡FALLÓ EL 1-0!😱



¡Mbappé tuvo la oportunidad de abrir el marcador! ¡La falló!



Este jueves, Francia vs Marruecos en los Cuartos de Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 se vive por @micanalcinco y @vix #ElMundialEsNuestro pic.twitter.com/HEU0eT9WfZ — TUDN MEX (@TUDNMEX) July 9, 2026

Francia y Marruecos se reencuentran tras cuatro años

Francia venció 2-0 a Marruecos en las semifinales hace cuatro años en Qatar. Con una victoria esta vez, Francia continuaría su intento de convertirse en apenas el tercer país en alcanzar la final de tres Copas del Mundo consecutivas, uniéndose a Alemania y Brasil. Marruecos fue el primer equipo africano en llegar a una semifinal de un Mundial en 2022.

Deschamps espera un partido muy distinto al trámite áspero que fue el choque contra Paraguay en la ronda de octavos de final, resuelto con un gol de penal de Mbappé en el segundo tiempo.

“Nos enfrentamos a ellos hace cuatro años en la semifinal. También jugaron la final africana. Es un equipo realmente grande, excelente, con individualidades de primer nivel. No están aquí para participar. Están aquí para ganar”, afirmó Deschamps. “Les gusta atacar para marcar goles. Tenemos que estar preparados”.

“El perfil de Marruecos no es el de Paraguay”, dijo Deschamps el martes. “Es un equipo excelente, realmente magnífico, con individualidades de primer nivel. No están aquí para jugar por jugar. Están aquí para ganar”.

¡¡Mbappé la tuvo y la dejó ir!!



El jugador del Real Madrid tuvo una pena máxima, pero Bono atajó y evitó que se abriera el marcador. pic.twitter.com/nU41IKqHir — TUDN MEX (@TUDNMEX) July 9, 2026

“Les gusta tener el balón, atacar y marcar goles”, añadió. “Tenemos que estar preparados, rendir al máximo y dar lo mejor de nosotros mañana contra este gran equipo”. Mohamed Ouahbi, el técnico de Marruecos, señaló que los Leones del Atlas no están satisfechos con solo haber vuelto a este punto del torneo.

“No me gusta esa sensación de que podamos decir que lo que hemos hecho hasta ahora es genial y que el resto es algo extra”, comentó Ouahbi. “No, lo único extra es ganar el Mundial”.

El mediocampista Brahim Díaz dijo que la victoria de Marruecos por 3-0 sobre Canadá en los octavos de final fue indicativa de cómo necesita jugar el equipo. “Esta es nuestra mentalidad”, expresó Díaz. “Queremos seguir. ... Todo el mundo quiere jugar este tipo de partido”.

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