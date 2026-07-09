¡EL HOMBRE DULCE! Aficionado se vuelve viral por convertir su cabeza en un algodón de azúcar gigante (VIDEO)

El Mundial 2026 ha dejado momentos únicos entre los aficionados y más de la fanaticada azteca, que salió a las calles en cada victoria de México para disfrutar del torneo. En esta ocasión, un seguidor del Tricolor se volvió tendencia en redes sociales por convertir su cabeza en un algodón de azúcar.

En el video se puede ver cómo el fan mete la cabeza en la máquina de los algodones de azúcar y comienza a dar vueltas para llenar su rostro de este dulce, mientras varias personas disfrutaban del momento y sacaron sus celulares para inmortalizar el suceso que ocurrió durante los festejos en el Ángel de la Independencia.

México fue eliminado del Mundial, pero su afición dejó momentos únicos

Fuera del futbol y la eliminación de México del Mundial 2026, nuestro país fue el mejor anfitrión de la Copa del Mundo y lo dijeron todos los extranjeros que visitaron el territorio azteca para disfrutar de algún partido del torneo de la FIFA.

La afición mexicana dejó momentos únicos en las gradas y las calles durante las celebraciones, además de recibir a todas las aficiones con los brazos abiertos para también festejar victorias de selecciones ajenas, porque en nuestro país lo que nunca puede faltar es la fiesta.

Desde el famoso “quiere volar” hasta los aficionados que convirtieron su cabeza en un algodón de azúcar, fueron los grandes momentos que se volvieron virales en redes sociales durante la competencia, recordando que México siempre será una de las mejores opciones para albergar una Copa del Mundo.

DCO