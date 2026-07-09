¿Dónde nació Michael Olise? Esta es su nacionalidad

Tras haber ganado el encuentro con Paraguay con un penalti de Kylian Mbappé, este jueves a las 14:00 horas Francia se enfrentará a Marruecos en el partido de cuartos de final en el Estadio de Boston.

Además del gran rendimiento que han tenido los futbolistas seleccionados en cada uno de los partidos, Francia es una de las selecciones que también se ha visto inmiscuida en algunas polémicas dentro y fuera de la cancha.

Después del encuentro de Francia y Paraguay se desató una polémica con una legisladora, pues la senadora paraguaya Celeste Amarilla lanzó una serie de comentarios racistas en contra de Kylian Mbappé, y tanto el futbolistas como la Federación Francesa de Fútbol (FFF) reprobaron estas acciones.

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A esto se suma el hecho de que los cinco árbitros que se encontrarán dentro del campo este 9 de julio son de nacionalidad argentina, un suceso que no ha pasado desapercibido entre los que han seguido de cerca el torneo de futbol.

El partido de Francia contra Marruecos es una revancha pendiente del Mundial anterior, pues en 2022 el equipo europeo venció al equipo africano con un 2-0 durante las seminfinales.

Antes de este encuentro, la FFF pidió a la FIFA que anularan la tarjeta amarilla que marcaron a Michael Olise durante el encuentro contra Paraguay; sin embargo, esta amonestación continúa vigente.

¿Dónde nació Michael Olise?

Michael Akpovie Olise nació el 12 de diciembre del 2001 en Londres, y actualmente es extremo derecho en el Bayern Múnich y de la selección francesa, lo que ha generado duda entre las personas.

Aunque Michael Olise nació en Londres, su padre es nigeriano y su madre franco-argelina, por lo que el futbolista tiene cuatro nacionalidades entre las que podría haber elegido: Inglaterra, Nigeria, Argelia, y Francia.

Michael Olise comenzó su carrera deportiva formándose en el Chelsea y el Manchester City, para después pasar al Reading F.C. de Londres, y posteriormente en 2021 ser traspasado al Crystal Palace F.C. en el que debutó oficialmente el 11 de septiembre del mismo año.

Su carrera en el que continúa siendo su equipo, el Bayern de Múnich, comenzó en junio del 2024 mientras que su debut fue en septiembre; lo ficharon durante cinco temporadas por 60 millones de euros, y durante la primera fue el segundo máximo goleador del equipo alemán.

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