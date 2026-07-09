Luchas de campeonato, estrellas internacionales y Amazonas: así será el gran fin de semana del CMLL

El Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL) tendrá un intenso fin de semana con dos funciones que reunirán a varias de sus máximas figuras en la Arena Coliseo y la Arena México. Campeonatos en juego, luchadores japoneses, Amazonas y combates estelares forman parte de las carteleras que prometen emociones para los aficionados.
La actividad comenzará este sábado 11 de julio en la Arena Coliseo y continuará el domingo 12 de julio con el tradicional Domingo Familiar en la Catedral de la Lucha Libre.
Titán expone su campeonato y Templario encabeza el Domingo Familiar
La función del sábado, programada para las 19:30 horas, tendrá como atractivo principal la defensa del Campeonato Mundial de Peso Welter del CMLL, donde Titán pondrá en juego el cinturón frente al japonés Yutani.
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Además, la lucha estelar enfrentará a Neón y Esfinge contra Soberano Jr. y Hechicero, mientras que el talento internacional también estará presente con Valiente Jr., Max Star y Futuro frente a Ikuro Kwon, Okumura y Shoma Kato.
La cartelera se complementa con la participación de las Amazonas Tessa Blanchard, Johnnie Robbie y Kira, quienes enfrentarán a Sanely, Princesa Sugehit y Hera, además de un Match Relámpago entre Fury Boy y Poseidón.
Para el domingo 12 de julio, la Arena México abrirá sus puertas desde las 17:00 horas con una función encabezada por Templario, Titán y Star Jr., quienes chocarán ante Zandokan Jr., Difunto y Furia Roja, integrantes de El Galeón Fantasma.
La cartelera también incluirá un Triangular de Parejas entre Averno y Mephisto, Yutani e Ikuro Kwon y Gran Guerrero y Stuka Jr., además de un combate de Amazonas con Marcela, Lluvia e India Sioux frente a Zeuxis, Keyra y Princesa Sugehit.
¿Dónde comprar boletos para las funciones del CMLL?
Los boletos para ambas funciones pueden adquirirse directamente en las taquillas de la Arena Coliseo y la Arena México, así como a través de Ticketmaster.
Con dos carteleras repletas de campeonatos, rivalidades y talento internacional, el CMLL promete un fin de semana que volverá a colocar a la lucha libre mexicana como protagonista en la capital del país.
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