¿Quién es Moisés Peñaloza? Edad, estatura y de dónde es el ex novio de Elaine Haro

Moisés Peñaloza ha sabido destacar en el medio del espectáculo gracias a su talento en actuación y su físico, que lo ha hecho ganador de importantes premios. Pero ahora, su popularidad aumenta por La Casa de los Famosos México 2026.

Su nombre comenzó a figurar por las pistas sobre el quinto habitante del programa y esto ha generado interés en conocer más detalles sobre quién es el actor, su edad, estatura y otros detalles sobre el ex novio de Elaine Haro.

¿Quién es Moisés Peñaloza?

Jonathan Moisés Sierra Peñaloza es un modelo y actor mexicano nacido el 22 de octubre de 1991 en Tampico, Tamaulipas. Actualmente, tiene 34 años de edad y mide 1.85 metros, por lo que es considerado una persona alta en el país.

Peñaloza inició su formación teatral formal asistiendo al Instituto Tamaulipeco para la Cultura y las Artes (ITCA). En 2015 ingresó al Centro de Educación Artística (CEA) de Televisa , donde se formó en actuación durante dos años hasta 2017.

Además, estudió Ingeniería Electrónica antes de centrarse en la actuación, por lo que cuenta con una formación académica bastante extensa.

El famoso ganó el título de Mister México 2022 y representó al país en Mister Supranational ese mismo año, donde obtuvo el tercer lugar, por lo que es considerado como uno de los modelos más guapos del país.

También tiene una carrera destacada en la actuación, donde comenzó con apariciones especiales en series populares como Vecinos y Una familia de diez en el 2019, seguidas de papeles en programas de antología como La rosa de Guadalupe y Como dice el dicho.

Su carrera despegó a partir de 2021 con papeles recurrentes en telenovelas mexicanas como Diseñando tu amor y Si nos dejan. Después, obtuvo papeles más importantes en proyectos como Minas de pasión, Corazón de Oro y El Ángel de Aurora.

Moisés Peñaloza sostuvo una relación amorosa con la actriz Elaine Haro durante tres años. Ella formó parte de la anterior edición de La Casa de los Famosos México, donde obtuvo gran popularidad.

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