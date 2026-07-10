Bad Bunny podría pagar 40 millones de dólares a su exnovia; ¿por qué lo demanda?

El famoso cantante puertorriqueño Bad Bunny enfrenta un proceso legal en su país natal que podría costarle hasta 40 millones de dólares. El Tribunal Supremo de Puerto Rico resolvió que la demanda interpuesta por su exnovia, la abogada Carliz de la Cruz Hernández, debe continuar en los tribunales.

La joven acusa al intérprete de “Safaera” de haber utilizado su voz en canciones y presentaciones sin autorización, lo que constituiría una violación a sus derechos de imagen y morales.

Bad Bunny podría pagar 40 millones de dólares a su exnovia

De acuerdo con el expediente judicial, la disputa entre Bad Bunny y su exnovia se centra en la frase “Bad Bunny baby”, que habría sido creada por Carliz de la Cruz Hernández durante su relación con Benito Antonio Martínez Ocasio, nombre real del artista.

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Bad Bunny, durante el show de medio tiempo del Super Bowl LX de la NFL. ı Foto: AP

Según la denuncia interpuesta en su país natal, él le pidió a la joven grabar la expresión en su celular y luego la incluyó en temas como “Pa ti” (2017) y “Dos mil 16” (2022), además de usarla en presentaciones en Puerto Rico, Estados Unidos y República Dominicana.

La exnovia de Bad Bunny sostiene que nunca otorgó un permiso escrito y que el uso de su voz le ha causado ansiedad, angustia e intimidación, pues miles de personas comentan el asunto en redes sociales. Por ello reclama una compensación de al menos 40 millones de dólares por daños y perjuicios.

El Tribunal Supremo de Puerto Rico consideró que la querella presenta hechos plausibles sobre la existencia de una obra original y creativa, por lo que el caso seguirá su curso en el Tribunal de Primera Instancia de San Juan. Cabe recordar que, en mayo de 2022, representantes de Bad Bunny intentaron llegar a un acuerdo ofreciendo 2 mil dólares, pero la propuesta fue rechazada.

Esta resolución no significa que el litigio esté ganado por Carliz, pero sí marca un precedente importante en la batalla legal que podría tener consecuencias millonarias para el intérprete de éxitos como “Ojitos Lindos” y “Neverita”.

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