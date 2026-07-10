A propósito del desafortunado comentario de Pedro Sola sobre “envenenar” perros que le molestan en espacios públicos como restaurantes y centros comerciales, surgió un nuevo señalamiento en redes sociales que avivó aún más polémica.

Esta vez, el conductor de televisión fue acusado de presuntamente maltratar a Pay de Limón, un perrito rescatado que se hizo famoso por haber sobrevivido a la tortura y mutilación del crimen organizado.

Acusan a Pedro Sola de maltratar a Pay de Limón, perrito rescatado: ‘Lo empujó’

En TikTok, una mujer que es parte del Santuario Milagros Caninos, dedicado a la rehabilitación de perros en situaciones extremas, relató que hace 3 años la historia del perrito Pay de Limón se volvió viral en redes sociales, por lo que fueron invitados a varios programas.

Agregó que, durante una visita de este perrito al programa de televisión donde participa Pedro Sola, el conductor mostró una actitud hostil hacia el animal. Según su testimonio, el perro intentó acercarse a él y la reacción inmediata fue pedir que lo retiraran porque no le gusta que se le acerquen los animales.

Pedro Sola ı Foto: IG tiopedritosola/Edición La Razón

“Él es Pay de Limón, fue víctima de la delincuencia organizada. Jamás se me va a olvidar cómo éste señor (Pedro Sola) lo empujó y dijo ‘No, no, no, quítenmelo de aquí’”, narró la mujer.

Agregó: “En ese momento yo estaba muy triste y dije que el karma se lo iba a regresar y ya se le regresó hoy a Pedro por todas esas personas que estamos en contra de lo que usted dijo”.

Además, señaló a Pedro Sola de incitar al odio: “Usted al incitar al odio y al incitar a envenenar a perros, ¿piensa usted que está bien?”.

Finalmente, expresó que no cree que la disculpa del conductor sea sincera: “Me acabo de enterar que lanzó un comunicado pidiendo perdón en un texto que ni siquiera escribe usted, porque usted no siente amor por los perros, ¿cree que le vamos a creer a usted que se arrepintió?”.

@soypaydelimon Todos en @Milagros Caninos estamos en contra de los comentarios de Pedro Sola que le dan ganas de envenenar a los perros. Qué lástima que una televisora tan grande tenga a este tipo en sus programas. Y además Paty Chapoy festejándoles sus tonterías e incluso aplaudiéndole. Hasta donde vamos a llegar en México con respecto al maltrato animal si a nivel nacional en televisión abierta se dan el lujo de incitar a as3sinar perros? El mundo está de cabeza pero somos muchos los que amamos a los animales. #adoptanocompres #fyp #fy #fyptiktok ♬ sonido original - Pay de Limón

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