Encuentran 117 perros muertos en refugio de California; varios presentaban heridas de bala

Las autoridades del condado de Humboldt, en California, localizaron los restos de al menos 117 perros enterrados en un refugio de animales que se promovía como un santuario “sin sacrificio” (no-kill), en un caso que ha generado conmoción y que ya es investigado por presunta crueldad animal, fraude y conspiración.

El hallazgo ocurrió durante una segunda orden de cateo ejecutada en las instalaciones de Miranda’s Rescue Animal Sanctuary, ubicadas en la comunidad de Fortuna, luego de que investigadores recibieran denuncias sobre posibles irregularidades en el manejo de los animales.

De acuerdo con la Oficina del Sheriff del Condado de Humboldt, durante las excavaciones fueron recuperados 117 cuerpos de perros, además de 21 cráneos caninos, cientos de huesos y seis microchips separados de los restos.

Asimismo, los agentes localizaron un área dentro de un granero donde presuntamente eran sacrificados algunos animales y, en las inmediaciones, encontraron más de 600 collares para perros, evidencia que forma parte de la investigación.

HORRIFYING DISCOVERY:



Police in US State of California are investigating a massive suspected animal cruelty case.



Authorities uncovered 117 dog remains, 21 canine skulls, and 600 dog collars.



Tragically, many of the remains show visible gunshot wounds. pic.twitter.com/vtDztQyTMz — India First Post (@ifpost47) June 29, 2026

Como parte de las diligencias, veterinarios forenses y especialistas del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) realizaron estudios a decenas de los restos recuperados.

Las autoridades informaron que, tras practicar radiografías a 70 de los cuerpos, varios presentaban fragmentos de proyectiles, por lo que de manera preliminar se determinó que numerosos perros habrían muerto a consecuencia de heridas provocadas por arma de fuego.

Los investigadores continúan analizando los microchips encontrados para identificar a los animales y establecer su procedencia, además de contactar a posibles propietarios o refugios que anteriormente estuvieron relacionados con ellos.

La investigación inició en abril de 2026, luego de que la Oficina del Sheriff recibiera información considerada creíble sobre presuntos actos de crueldad contra animales en el refugio.

Según medios locales, activistas y defensores de los animales alertaron a las autoridades tras detectar posibles fosas clandestinas mediante cámaras colocadas cerca del santuario e incluso localizar restos caninos en el lugar. Estas denuncias derivaron en las órdenes de cateo que permitieron descubrir la magnitud del caso.

Hasta el momento no se han presentado cargos penales contra personas relacionadas con el refugio; sin embargo, las autoridades señalaron que la investigación continúa debido a la cantidad de evidencia recolectada.

El sheriff del condado, William Honsal, calificó el sitio como una “escena terrorífica” y adelantó que aún quedan numerosos análisis forenses y entrevistas por realizar antes de determinar posibles responsabilidades.

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MSL