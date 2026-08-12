¿Cuántos muertos hay en Colombia por el sismo?

El terremoto de este 10 de agosto del 2026 generó graves afectaciones en varias regiones de Colombia.

Este lunes se registró un sismo con magnitud de 7.4 grados en Colombia, dejando a su paso cientos de afectaciones en distintos municipios del país; hasta el momento, las autoridades y personas continúan realizando labores de rescate.

Por la mañana del 10 de agosto un sismo con epicentro en San José del Palmar, Chocó, provocó que las personas de distintos municipios y ciudades tuvieran que desalojar los espacios en los que se encontraban.

En redes sociales comenzaron a circular videos de los fuertes daños que dejó el sismo a su paso, como edidicios colapsando, personas corriendo, y cómo se vivió desde distintos lugares.

#AEstaHora | Desde la Sala de Crisis de la #UNGRD se desarrolla el tercer Comité Nacional para el Manejo de Desastres, en el que se analiza la situación y se definen las medidas para atender a las comunidades afectadas por el sismo de magnitud 7,4 en Chocó.



El Gobierno nacional… pic.twitter.com/aIFONQIJ0A — UNGRD🇨🇴 (@UNGRD) August 12, 2026

Daños del sismo en Colombia

La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) informó este miércoles que, al corte del 11 de agosto del 2026, los daños que se tienen contados son los siguientes:

20.017 personas afectadas

181 personas fallecidas

2.774 personas heridas

320 personas rescatadas

11.132 familias afectadas

388 municipios con afectaciones reportadas

20.557 viviendas averiadas

3.715 viviendas destruidas

64 edificios colapsados

111 centros de salud afectados

1.087 centros educativos afectados

411 centros comunitarios afectados

92 vías afectadas

2 aeropuertos afectados

38 acueductos afectados

#ATENCIÓN| El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses entrega información de los 122 víctimas identificadas, de un total de 202 cuerpos ingresados. #EmergenciaSismoChocó



Detalles en el comunicado 👇 pic.twitter.com/vL2QgWoiAR — Medicina Legal (Col) (@MedLegalColombi) August 12, 2026

Sin embargo, la cifra que se muestra en el reporte de la Evaluación Situacional de Daños de la UNGRD, actualmente se cuentan a 240 personas fallecidas, 287 desaparecidas y 3 mil 755 heridos.

Estos daños se presentan en 14 departamentos de Colombia, en donde se tiene un total de 140 edificios colapsados, 9 mil 215 viviendas destruidas, y 45 mil 457 viviendas averiadas.

La distribución de las personas que lamentablemente han perdido la vida en Colombia, al corte de las 07:30 horas de este 12 de agosto, es la siguiente:

Valle del Cauca 125

Risaralda 94

Chocó 14

Caldas 6

Antioquia 1

Evaluación Situacional de Daños ı Foto: Redes Sociales

Actualmente los elementos de emergencia y las personas continúan haciendo labores de rescate en las zonas más afectadas de Colombia, por lo que las cifras actuales podrían continuar aumentando.

En la alcaldía de Pereira inforaron a las personas que, en caso de tener familiares desaparecidos, pueden hacer un reporte llamando a la Cruz Roja al 316 478 1821, o acudir al Comando de Atención Inmediata (CAI) más cercano.

🚨#Pereira Si tienes un familiar desaparecido, repórtalo oficialmente a la línea de la Cruz Roja en Pereira: 316 478 1821, o en el CAI más cercano. Indica el último lugar donde fue visto y otros datos que faciliten su búsqueda.



En este momento, cerca de 1.000 personas reciben… — Alcaldía de Pereira (@Alcaldiapereira) August 12, 2026

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