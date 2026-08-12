¿Cuántos muertos hay en Colombia por el sismo?

Este lunes se registró un sismo con magnitud de 7.4 grados en Colombia, dejando a su paso cientos de afectaciones en distintos municipios del país; hasta el momento, las autoridades y personas continúan realizando labores de rescate.
Por la mañana del 10 de agosto un sismo con epicentro en San José del Palmar, Chocó, provocó que las personas de distintos municipios y ciudades tuvieran que desalojar los espacios en los que se encontraban.
En redes sociales comenzaron a circular videos de los fuertes daños que dejó el sismo a su paso, como edidicios colapsando, personas corriendo, y cómo se vivió desde distintos lugares.
Daños del sismo en Colombia
La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) informó este miércoles que, al corte del 11 de agosto del 2026, los daños que se tienen contados son los siguientes:
- 20.017 personas afectadas
- 181 personas fallecidas
- 2.774 personas heridas
- 320 personas rescatadas
- 11.132 familias afectadas
- 388 municipios con afectaciones reportadas
- 20.557 viviendas averiadas
- 3.715 viviendas destruidas
- 64 edificios colapsados
- 111 centros de salud afectados
- 1.087 centros educativos afectados
- 411 centros comunitarios afectados
- 92 vías afectadas
- 2 aeropuertos afectados
- 38 acueductos afectados
Sin embargo, la cifra que se muestra en el reporte de la Evaluación Situacional de Daños de la UNGRD, actualmente se cuentan a 240 personas fallecidas, 287 desaparecidas y 3 mil 755 heridos.
Estos daños se presentan en 14 departamentos de Colombia, en donde se tiene un total de 140 edificios colapsados, 9 mil 215 viviendas destruidas, y 45 mil 457 viviendas averiadas.
La distribución de las personas que lamentablemente han perdido la vida en Colombia, al corte de las 07:30 horas de este 12 de agosto, es la siguiente:
- Valle del Cauca 125
- Risaralda 94
- Chocó 14
- Caldas 6
- Antioquia 1
Actualmente los elementos de emergencia y las personas continúan haciendo labores de rescate en las zonas más afectadas de Colombia, por lo que las cifras actuales podrían continuar aumentando.
En la alcaldía de Pereira inforaron a las personas que, en caso de tener familiares desaparecidos, pueden hacer un reporte llamando a la Cruz Roja al 316 478 1821, o acudir al Comando de Atención Inmediata (CAI) más cercano.
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