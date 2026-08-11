Según estimaciones de Reuters

Asciende a más de 250 la cifra de muertos por sismo de 7.4 en Colombia

Pereira y Cali son las ciudades que han registrado más personas fallecidas tras el terremoto al occidente de Colombia

Tras el terremoto en Colombia, equipos de rescate buscan sobrevivientes en Cali, el 11 de agosto de 2026.
Tras el terremoto en Colombia, equipos de rescate buscan sobrevivientes en Cali, el 11 de agosto de 2026. Foto: AP
Por:
La Razón Online

Suman 254 personas fallecidas por el sismo de magnitud 7.4 que sacudió el pasado lunes el occidente de Colombia, según informes de autoridades locales recuperados por la agencia Reuters.

Aunque las autoridades colombianas no han emitido un balance oficial, la cifra de victimas podría variar mientras continúan las labores de rescate en los ciudades más afectadas de la región cafetera: Cali, Pereira, Quibdó, Manizales y Armenia.

De acuerdo con la agencia de noticias, Pereira, capital del departamento de Risaralda, ha registrado cifra más alta de defunciones por el movimiento telúrico, con 101; le sigue Cali, capital del Valle del Cauca, con 95.

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Por otra parte, la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales) habilitó un portal para facilitar la búsqueda de personas desaparecidas, que hasta las 15:26 horas contabilizaba al menos 222 personas por localizar en Cali, Pereira y Quibdó.

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