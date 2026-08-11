Asciende a más de 250 la cifra de muertos por sismo de 7.4 en Colombia

Suman 254 personas fallecidas por el sismo de magnitud 7.4 que sacudió el pasado lunes el occidente de Colombia, según informes de autoridades locales recuperados por la agencia Reuters.
Aunque las autoridades colombianas no han emitido un balance oficial, la cifra de victimas podría variar mientras continúan las labores de rescate en los ciudades más afectadas de la región cafetera: Cali, Pereira, Quibdó, Manizales y Armenia.
De acuerdo con la agencia de noticias, Pereira, capital del departamento de Risaralda, ha registrado cifra más alta de defunciones por el movimiento telúrico, con 101; le sigue Cali, capital del Valle del Cauca, con 95.
Por otra parte, la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales) habilitó un portal para facilitar la búsqueda de personas desaparecidas, que hasta las 15:26 horas contabilizaba al menos 222 personas por localizar en Cali, Pereira y Quibdó.
También puedes leer:
- ‘Ninguno se queda atrás’: veterinarios rescatan animales durante terremoto en Colombia
- Terremoto en Colombia: ‘Vi pasar mi vida en dos minutos’, sobreviviente relata el caos en aeropuerto de Pereira
- México alista agrupamiento para ayudar a Colombia, tras terremoto; se enviará cuando presidente lo pida
Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.
cehr