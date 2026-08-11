Jhon Arias y su esposa envían aviones con ayuda humanitaria para Colombia tras terremoto

El futbolista Jhon Arias es una de las figuras públicas que se ha unido para contribuir a las personas colombianas que se vieron afectadas por el terremoto de 7.4 grados que se registró por la mañana del lunes.

A las 07:34 horas del 10 de agosto se registró un sismo de magnitug 7.4 con epicentro en en el municipio de San José del Palmar de Chocó, Colombia; dejando como resultado cientos de personas lesionadas y fallecidas.

Ante esto, el futbolista de la selección colombiana Jhon Arias y su esposa enviaron material médico y personal sanitario hacia Quibdó, una de las regiones más afectadas que además es su ciudad natal.

Ayuda humanitaria de Jhon Arias y Alejandra Ayala ı Foto: Captura de pantalla

Jhon Arias y Alejandra Ayala envían aviones a Quibdó

Por medio de redes sociales, Arias informó que con recursos propios enviaron un avión, con la finalidad de “intentar aliviar un poco las circunstancias de salud que se viven en nuestra región”.

El futbolista junto a su esposa, Alejandra Ayala, informó que brindarían ayuda que está a su alcance, y compartieron una cuenta para reunir recursos y enviar ayudas a la región de Chocó.

“Ayúdenos a ayudar, y les agradecemos por todo el apoyo que ya estamos recibiendo. Estamos dispuestos a ayudar en lo máximo que podamos, y que Dios los bendiga” dijo Alejandra Ayala, esposa de Jhon Arias.

Alejandra Arias compartió un video en el que se pueden apreciar las afectaciones que se registraron en Colombia: “Hoy Colombia y en especial mi tierra y mi familia vivieron momentos de angustia y terror. Muchas familias están pasando por momentos de dolor, incertidumbre y necesidad”.

Posteriormente informó que consiguieron un avión y realizaron el pago correspondiente para que saliera hacia Quibdó, por lo que buscaron empresas de medicamentos o farmacias que donaran insumos para enviarlos en el vuelo.

Dos aviones que John Arias y su esposa enviaron hacia Qubdó aterrizaron este martes por la tarde, con un cargamento de 600 kilogramos de insumos para brindar ayuda a las personas que se encuentran en la región.

Debido a que actualmente Jhon Arias es centrocampista en el Palmeiras de la Serie A Brasil, las cuentas bancarias que compartieron como parte de la iniciativa de la Fundación Jhon Arias para recibir donaciones son colombianas y brasileñas.

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