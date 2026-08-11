Barcelona donará miles de dólares a Colombia y captará fondos para ayudar a víctimas del terremoto

Un potente terremoto de magnitud 7,4, sacudió Cali, Quibdó, Pereira y muchos otros municipios de Colombia, dejando decenas de ciudades y pueblos con graves daños. Tras la emergencia, el Futbol Club Barcelona anunció que donará miles de dólares y creará un fondo para apoyara los afectados.

Colombia quedó fuertemente afectado luego del sismo que pegó en diversas zonas del país. Tan solo en Cali, Pereira, Chocó y Manizales se informa de más de 179 personas muertas. El Barca se suma al apoyo con 100 mil euros (115 mil dólares aproximadamente).

Estas son algunas de las imágenes de la devastación que dejó el terremoto de ayer en la ciudad de Pereira, Colombia. Gracias a Dios mi familia y yo estamos bien, solamente con daños materiales.

Muchas gracias a todos por sus mensajes y al mejor club por su apoyo🔵🔴 pic.twitter.com/jTrlXLWAmU — Juan Diego Díaz (@juandiegodiaze) August 11, 2026

“Marcha una campaña extraordinaria de captación de fondos para dar respuesta a la emergencia humanitaria que afecta a miles de personas en Colombia”, comentó el Barca Foundation, que agregó que se “realizará una aportación inicial de 100.000 euros”.

El sismo tuvo su epicentro en San José del Palmar, un municipio ubicado en el departamento de Chocó, de acuerdo con el Servicio Geológico de Estados Unidos. La mayor cantidad de víctimas fatales se registraron en los departamentos de Risaralda, en particular en la ciudad de Pereira, y en Valle del Cauca, especialmente en la ciudad de Cali, así como en Chocó, incluido Mateo Valencia.

“Todo nuestro apoyo y solidaridad con el pueblo colombiano tras el terremoto. Mucha fuerza para las personas afectadas, sus familias y los equipos de emergencia que están trabajando allí”, indicó el Futbol Club Barcelona en sus redes sociales tras el terremoto.

Todo nuestro apoyo y solidaridad con el pueblo colombiano tras el terremoto. Mucha fuerza para las personas afectadas, sus familias y los equipos de emergencia que están trabajando allí 💛💙❤️ — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) August 11, 2026

El más fuerte del siglo XXI

El Servicio Geológico Colombiano aseguró que el del lunes fue “el evento sísmico de mayor magnitud registrada en Colombia en el siglo XXI” y que le sucedieron 21 réplicas menores localizadas en San José del Palmar y Sipí, en el departamento de Chocó, uno de los más pobres del país.

“Evacuamos lo más rápido que se pudo... no se había sentido tan fuerte aquí en Bogotá”, relató a AP Javier Tinoco, un residente en el norte de la capital colombiana y dijo estar especialmente nervioso al recordar los terremotos de Venezuela en junio que dejaron más de 5.000 muertos.

Michael Schmitz, geofísico y profesor de la Universidad Central de Venezuela, indicó a la AP que se trató de un terremoto importante que recuerda al ocurrido en la localidad de Armenia en 1999 que mató cerca de 1.170 personas. Sin embargo, explicó que entonces “fue un terremoto superficial”, mientras que el de hoy fue más profundo ”dentro de la loza de subducción”, lo que hizo que la afectación no fuera tan fuerte en la superficie.

aar