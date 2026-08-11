Donald Trump sale en defensa de Gianni Infantino y aboga por la continuidad del presidente de la FIFA

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, salió en defensa del presidente de la FIFA, Gianni Infantino, y abogó por su continuidad, asegurando que sería “un grave error reemplazarlo” en plena crisis del organismo y en conflicto abierto con varias confederaciones.

“FIFA cometería un terrible error si, por cualquier motivo, siquiera considerara reemplazar al presidente Gianni Infantino”, escribió Donald Trump en su red social Truth Social, en donde agregó que Infantino hizo un trabajo “fantástico” en el Mundial 2026.

Donald Trump y Gianni Infantino tuvieron una relación muy cercana durante el Mundial 2026. ı Foto: Reuters

La problemática con Infantino surgió cuando se destaparon sus planes de vender acciones de la Copa del Mundo de la FIFA a un fondo de capital privado que tiene nexos con el presidente de Estados Unidos, quien por primera vez desde todo el escándalo del programa FIFA Forward Enterprise (FFE) sale a respaldar el presidente de la FIFA.

“Acaba de presidir el Mundial más exitoso que se haya presentado jamás. Nunca volverá a ser tan exitoso o rentable”, agregó en su mensaje el mandatario de Estados Unidos, que en 2026 fue coanfitrión del Mundial al lado de México y Canadá.

Donald Trump se une a la defensa de Infantino en medio de un clima de crisis en la FIFA, que después de la revelación de los planes del presidente se echó en contra a la UEFA, la AFC y la Concacaf, que cuestionaron los planes de vender el 20% de participación de los derechos comerciales del Mundial por unos 4.200 millones de dólares.

Se dio a conocer otra polémica relacionada con Gianni Infantino. ı Foto: AP

Esto iba a ganar Gianni Infantino con su trato de privatizar el Mundial

Gianni Infantino, presidente de la FIFA, iba a recibir 30 millones de dólares de salario si se aprobaba su propuesta de privatizar el Mundial, reveló el periodista británico Martyn Ziegler, de The Times, el encargado de revelar los planes del suizo-italiano.

Esta exorbitante cantidad de dinero equivale a 520 millones 425 mil pesos mexicanos. El mandamás del ente rector del balompié a nivel internacional se quedó con las ganas de que su criticada propuesta prosperara. Gianni Infantino dio vuelta a atrás a su propuesta de vender una parte del Mundial a inversores privados después de que UEFA, Concacaf y la AFC rechazaron la misma de manera categórica.

Las elecciones de la FIFA están programadas para celebrarse en marzo de 2027. La intención de Gianni Infantino es reelegirse para el periodo 2027-2031, pero tras su criticada propuesta y su polémico actuar en el Mundial 2026 su continuidad como presidente del organismo luce complicada.

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