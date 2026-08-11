¿Quién es Alejandro Eder, el alcalde de Cali agredido durante recorrido? VIDEO

El alcalde de Cali, Alejandro Eder, realizó un recorrido luego del terremoto de 7.4 grados que se registró el lunes en Colombia, y durante este fue agredido por unas personas que se encontraban en el lugar.

En redes sociales circulan videos en los que se puede apreciar a un grupo de personas alrededor del alcalde de Cali, pues aseguran que este no es bienvenido en dichos sectores.

“Fuera, nadie lo quiere” se escucha entre los gritos de las personas, quienes incluso lanzaron cosas en contra del alcalde para que este se retirara del lugar con afectaciones por el terremoto.

Alejandro Eder realizó recorridos en varios puntos de la ciudad junto con los organismos de socorro para poder verificar los daños en edificios y estructuras, con la finalidad de tener una evaluación certera.

🚨 AGREDEN AL ALCALDE DE CALI EN PLENA EMERGENCIA



El alcalde de Cali, Alejandro Eder, fue agredido mientras se encontraba atendiendo la emergencia provocada por el fuerte terremoto registrado durante la mañana de este lunes 10 de agosto. pic.twitter.com/etAwu7TzcU — NotiCali (@NotiCaliOficial) August 11, 2026

Luego de recibir varios reportes sobre los daños después del sismo, el alcalde de Cali informó que el Sistema Distrital de Gestión del Riesgo se activó para atender a las personas que resultaron afectados.

En la Plazoleta Jairo Varela se instaló un centro de recolección de ayuda para que las personas puedan llevar donaciones como agua, guantes de construcción, gafas de seguridad, cascos, y colchonetas.

Cali se une para ayudar.



📍La Plazoleta Jairo Varela está habilitada como centro de acopio para recibir las donaciones que necesitan nuestros organismos de socorro.



Puedes aportar:

💧 Agua

🧤 Guantes de construcción

🥽 Gafas de seguridad

⛑️ Cascos

🛏️ Colchonetas pic.twitter.com/pbSTM3hT9k — Alcaldía de Cali (@AlcaldiaDeCali) August 10, 2026

“Caleños, este es un momento para estar unidos. Hoy no podemos permitir que nuestras diferencias nos dividan. Tenemos que ayudarnos, apoyarnos y trabajar juntos” compartió en redes sociales Alejandro Eder

Posteriormente informó que ordenó un toque de queda, patrullaje, y militarización en diversos puntos de Cali debido a que recibieron “alertas y amenazas de saqueo en varios puntos de la ciudad”

Caleños: ante las dudas sobre el toque de queda que rige hoy desde las 8:00 p. m. hasta las 6:00 a. m., estas son las excepciones. Quienes estén incluidos podrán circular, siempre que puedan acreditar su condición cuando las autoridades lo requieran:



• Fuerza Pública,… — Alejandro Eder (@alejoeder) August 11, 2026

Hasta el momento de manera preliminar se reporta un total de 949 personas heridas, 239 atrapadas, y 95 que lamentablemente perdieron la vida en dicha ciudad; en cuanto a los daños materiales, reportan 45 estructuras con colapso total o parcial, y 93 edificios con daños en la infraestructura.

86 personas han sido rescatadas en Cali tras el terremoto registrado ayer que afectó varias ciudades en Colombia. Salvar vidas sigue siendo nuestra prioridad.



Hoy más que nunca necesitamos estar unidos y ayudarnos entre todos. Desde el Puesto de Mando Unificado seguimos… pic.twitter.com/U53E2W2ljY — Alejandro Eder (@alejoeder) August 11, 2026

¿Quién es Alejandro Eder?

Álvaro Alejandro Eder Garcés nació el 1 de diciembre de 1975 en Washington D.C., Estados Unidos, y es hijo de Henry Eder, quien al igual que él fue alcalde de Cali.

Actualmente está casado con la modelo y actriz Taliana Vargas, con quien tiene dos hijos: Alicia María, de 7 años de edad; y Antonio Alejandro, de 6 años de edad.

Tras haber cursado la licenciatura de Relaciones Internacionales y Filosofía en Hamilton College, y un máster en Relaciones Internacionales por la Universidad de Columbia, comenzó su trayectoria política en 2006 como asesor.

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