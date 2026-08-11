Equipo de futbol de Tijuana queda varado en Colombia tras sismo y piden ayuda; “nos asustamos”

El equipo Leyendas Obeliz, una escuadra infantil de futbol de Tijuana, Baja California, se encuentra varada en Colombia y a la expectativa de su regreso a México luego del fuerte terremoto de 7.4 grados que sacudió al país sudamericano el pasado lunes.

En redes sociales, Leyendas Obeliz compartió un video en donde tres de sus pequeños integrantes piden ayuda para regresar a México, luego que viajaron a Colombia para jugar un torneo de futbol.

“Yo soy Eder, hoy en Colombia pasó un terremoto de 7.4 grados y nos asustamos mucho”, dijo el segundo niño en aparecer en el video. “Soy Tavito, les queremos solicitar apoyo para regresar a casa”, inicia el mensaje. “Yo soy Chucky, vinimos a Colombia por un torneo internacional, queremos solicitar un apoyo para poder llegar a Tijuana, nuestra casa y poder estar con nuestra familia”, concluye el mensaje.

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Los pequeños del Leyendas Obeliz son entrenados y en su viaje a Colombia están a cargo de Juan, Adolfo y Raúl, quienes también aparecen en el video para pedir ayuda a las autoridades mexicanas para facilitar las gestiones en el viaje de regreso a Tijuana.

“Somos del equipo Leyendas Obeliz, el equipo que vino a competir aquí a Armenia, Colombia, actualmente ahorita estamos en una situación complicada debido a un sismo de 7.4 que, pues nos atrapó aquí”, dijo el entrenador Juan.

“Ahorita tenemos una gran incertidumbre por los temas de traslados, no sabemos qué es lo que vaya a pasar, si vayamos a poder salir de aquí a Armenia o no, no sabemos si vamos a perder vuelos que o no, no sabemos cuántos días vamos a estar varados acá o no, realmente la logística ya estaba por parte de la federación con el apoyo que tuvimos, pero ahora como es este desastre natural complica toda la situación porque empiezan a haber tipos de incertidumbre donde no sabemos realmente qué es lo que va a pasar”, dijo el entrenador Juan.

Autoridades contactan a Leyendas Obeliz FC

En una de sus últimas actualizaciones, Leyendas Obeliz informó que ya tiene contacto con las autoridades de México, concretamente con la Gobernadora de Baja California.

“Ya se contacto el Gobierno de Baja California, por parte de la Gobernadora Marina del Pilar. Actualmente, nos encontramos viajando vía terrestre de Armenia de Quindio, para Bogota, Colombia esperando poder tener éxito con los vuelos de regreso”, dijo el club en su página en Facebook.

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