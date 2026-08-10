Blackstone medical services: ¿A qué se dedica y de dónde es la empresa en polémica tras terremoto en Colombia?

Un video se viralizó tras el terremoto en Colombia, que dejó más de cien muertos, en el que un jefe de área de la empresa Blackstone medical services le impidió a los empleados evacuar los edificios de la compañía tras el temblor que devastó el país.

En las imágenes que circulan en las redes sociales se escucha al jefe de área identificado como Jack Muñoz, decirles que si se van se manejaría como abandono de trabajo, en medio de la emergencia nacional.

“Yo no les voy a dar la orden de que se vayan: el que se quiere ir, se va, pero si no pasa nada hoy, ustedes van a tener que responder por abandono de puesto hoy”, dijo el hombre que en sus redes sociales asegura que es vicepresidente de Recursos Humanos de la citada empresa, así como coach, orador y creador de podcasts.

Una empresa de medellin por el #temblor le dijo a sus empleados que se fueran para la casa pero al minuto siguiente el jefe va a las operaciones y les dicen que si se van se les hará una sanción por ABANDONO DE PUESTO!! ABUSADORES pic.twitter.com/1z9rBVoGfb — Velen 💘🏹 (@PrettylikePinks) August 10, 2026

El clip empezó a generar polémica, pues los usuarios criticaron a la empresa Blackstone medical services por impedirle a sus empleados ir a ver a sus familia después de que Colombia sufrió un devastador sismo que derribó casas, edificios, hospitales, escuelas y dejó más de cien muertos hasta el momento.

Los usuarios de Internet se pronunciaron y acusaron a la empresa de malos tratos y fueron a escribir críticas negativas en Google.

¿De qué es la empresa Blackstone medical services?

En Colombia, Blackstone Medical Services funciona como un centro de operaciones para la empresa estadounidense, especializada en el diagnóstico y la gestión de pacientes con apnea obstructiva del sueño (OSA). Brinda apoyo tanto clínico como administrativo al mercado de Estados Unidos.

La empresa coordina pruebas de sueño que los pacientes realizan en casa utilizando dispositivos especializados para detectar apnea obstructiva del sueño.

Facilita que los pacientes sean valorados por médicos para interpretar los resultados del estudio y definir el tratamiento adecuado.

En Colombia, la empresa también cuenta con áreas corporativas que respaldan estas operaciones, como:

Servicio al cliente bilingüe.

Ventas y capacitación.

Control de calidad.

Logística.

Autorizaciones médicas.

Cobranza y procesos administrativos.

¿De dónde es Blackstone medical services?

Blackstone Medical Services es una empresa estadounidense, con sede en Tampa, Florida. Fue fundada en 2012.

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