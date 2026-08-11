¿Quién es Jerome Sanabria y qué dijo sobre terremoto en Colombia? VIDEO

Por la mañana del 10 de agosto Colombia comenzó a atravesar una tragedia debido al fuerte movimiento telúricose registró por la mañana; al respecto, Jerome Sanabria realizó una publicación que las personas señalaron.

Este lunes se registró un terremoto de 7.4 grados en Colombia que dejó grandes pérdidas; hasta el momento se reporta un 224 personas muertas y cientos de heridas.

Sobre la el terremoto que continúa afectando a centenares de personas en Colombia, la creadora de contenido Jerome Sanabria realizó una publicación en redes sociales que causó bastante indignación entre los internautas.

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🚨🇨🇴 ¡ESTRUCTURA DE EDIFICIO CAE SOBRE PERSONAS TRAS EL SISMO EN COLOMBIA!



El terremoto de magnitud 7.4 provocó escenas de terror en las calles. 🎥 Un video muestra el momento en que una estructura de concreto se desprende de un edificio y cae sobre varias personas que… pic.twitter.com/ObAkKBkMld — La Razón de México (@LaRazon_mx) August 11, 2026

¿Qué dijo Jerome Sanabria sobre el terremoto?

La creadora de contenido hizo una muy breve publicación en redes pocos minutos después de que ocurriera el sismo: “Milei dijo ‘zurdos hdp tiemblen’ y Colombia tembló” acompañada de un video del presidente argentino.

Luego de dicha publicación, la creadora de contenido compartió un video expresando su solidaridad por los damnificados de Colombia, en el que también ofreció una disculpa.

Publicación de Jerome Sanabria ı Foto: Redes Sociales

Aseveró que realizó dicha publicación cuando “desconocía la magnitud de los hechos”, por lo que cuando se informó sobre las afectaciones que hay en Colombia borró lo que había subido.

“Reconozco mi error y ofrezco unas sinceras disculpas a los damnificados, a las víctimas, a sus familias y a todos quienes se hayan sentido afectados por mis palabras, reconozco que fueron equivocadas y desafortunadas frente a la gravedad de lo ocurrido” se lee en su publicación.

Además de reconocer su error al hacer la publicación, ofreció sus redes sociales; en donde tiene más de 500 mil seguidores, para que las personas puedan difundir información sobre ayudar humanitarias para los damnificados.

Pese a haber reconocido su error, los usuarios en redes han dejado el siguiente tipo de comentarios:“El pueblo no perdona ni olvida”, “Doble moralista”, y “Hasta donde te llevó tu ODIO por el que piensa diferente a vos”.

¿Quién es Jerome Sanabria?

Jerome Sanabria es una creadora de contenido, podcaster, activista y columnista en el menio La República de 20 años de edad. Dedica sus plataformas para hablar sobre pensiones colombianas, con la finalidad de hacer llegar la información a un público más joven.

Los usuarios la reconocen por ser una activista con posturas políticas de derecha y su oposición activa hacia el gobierno del expresidente Gustavo Petro, así como su postura a favor del ahora presidente Abelardo de la Espirella, y el presidente de Argentina Javier Milei.

Además de publicar contenido en redes sociales, Jerome Sanabria reside en San Cristóbal Sur, fue consejeroa local de juventud, estudió en el Colegio Nueva Alianza Integral, y actualmente se encuentra estuviando Jurisprudencia e Historia en la Universidad del Rosario.

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