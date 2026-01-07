Rescata Gobierno de Brugada a más de 900 animales del Refugio Franciscanos

La Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, anunció que autoridades capitalinas llevan a cabo el rescate de cerca de 900 animales de compañía que estaban en condiciones de maltrato en el Refugio Franciscano, en Cuajimalpa.

En conferencia, Clara Brugada Molina reconoció que la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial, así como autoridades de seguridad, comprobaron que en el sitio, que es disputado por el refugio y la Fundación Haghenbeck, había animales maltratados y por ello se procedió a su rescate.

“El Gobierno ha decidido rescatar hoy a los animales de este refugio y trasladarlos a un sitio paras su cuidado.

“Algunos animales están en situación crítica, con una situación de salud deteriorada y por lo tanto urge que sean atendidos”, mencionó.

Al respecto, la fiscal capitalina, Bertha María Alcalde Luján, explicó que luego de una serie de denuncias recibidas el año pasado, se iniciaron las investigaciones en diciembre pasado en torno a este refugio.

La funcionaria detalló que en el predio hallaron 936 animales identificados, de ellos 798 presentaban afectaciones compatibles con maltrato o crueldad. De este grupo 39 son gatos y el resto, perros.

Alcalde Luján explicó también que 20 animales ya estaban hospitalizados y 21 fallecieron fuera del inmueble.

“Había maltrato y crueldad animal por omisión y negligencia: hacinamiento severo, más animales de la capacidad; las condiciones de alojamiento eran deficientes por falta de ventilacion, heces, orina, fauna nociva...; las jaulas no cumplen con condiciones mínimas para perros y gatos; falta de atención médico veterinaria oportuna porque hay animales con dermatitis severa, lesiones, tumores, uso de medicinas caducadas...”, afirmó.

En tanto, el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Pablo Vázquez, también informó de la acción de esta mañana.

"En coordinación con la @FiscaliaCDMX y la @PAOTmx, 200 elementos de la #BrigadaDeVigilanciaAnimal, de Tránsito y de la Policía Metropolitana de la @SSC_CDMX, participan en el operativo de rescate y resguardo de los animales que se encuentran en un predio ubicado en @cuajimalpa_gob

“Por instrucciones de la Jefa de Gobierno @ClaraBrugadaM, seguimos trabajando para garantizar el bienestar de los animales en nuestra Ciudad", escribió el mando policial en redes sociales.

#Importante | En coordinación con la @FiscaliaCDMX y la @PAOTmx, 200 elementos de la #BrigadaDeVigilanciaAnimal, de Tránsito y de la Policía Metropolitana de la @SSC_CDMX, participan en el operativo de rescate y resguardo de los animales que se encuentran en un predio ubicado en… pic.twitter.com/5flWpGhuhv — Pablo Vázquez Camacho (@PabloVazC) January 7, 2026

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR