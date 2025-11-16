Pablo Vázquez visita a los 14 policías hospitalizados tras marcha ‘Gen Z’; les reconoce valentía y entrega

Pablo Vázquez, titular de la SSC-CDMX, visitó a los 14 policías que siguen recibiendo atención médica tras hechos del 15N.

El titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX), Pablo Vázquez Camacho, visitó a los 14 policías que permanecen hospitalizados tras ejercer su labor en los altercados que se registraron en la marcha de la llamada “Generación Z” del 15 de noviembre, a quienes les reconoció su “valentía y entrega”.

A través de un comunicado, la dependencia informó que el secretario realizó una visita la mañana de este domingo a los 14 oficiales, quienes, se aclaró, se encuentran recibiendo atención en diferentes hospitales.

Pablo Vázquez asegura que Gobierno capitalino cubrirá rehabilitación de policías. ı Foto: SSC-CDMX

Durante la visita, según el comunicado, Vázquez Camacho les reconoció la “valentía, arrojo y entrega” al realizar labores de contención el sábado, durante los episodios violentos registrados en la marcha, donde, aseguró, enfrentaron a civiles que “trataban de atentar contra su vida”.

Además, Vázquez Camacho reiteró a los oficiales que “lo más importante es su recuperación” y que el Gobierno capitalino cubrirá los costos de su rehabilitación.

"Lo importante es su recuperación", asegura Vázquez Camacho. ı Foto: SSC-CDMX

“El Secretario les reiteró que lo más importante es su recuperación, la atención médica y en caso de requerir rehabilitación, está cubierta por la Secretaría de Seguridad Ciudadana, cuentan con el respaldo institucional y del Gobierno de la Ciudad de México”, aseguró la SSC-CDMX en un comunicado.

“Además, el Secretario les reconoció por su valentía, arrojo y entrega, para encausar y hacer frente a aquellos que trataban de atentar contra su vida. Por lo que los conminó a enfocarse en su recuperación, a estar con su familia y tomar el tiempo necesario para que regresen con más firmeza a su servicio”, abundó.

SSC-CDMX visita a 14 uniformados hospitalizados. ı Foto: SSC-CDMX

Fue la jefa de Gobierno, Clara Brugada, quien este domingo informó que permanecían hospitalizados 14 policías, de los 40 que, se reportó originalmente, recibieron atención médica. Autoridades capitalinas informaron que, en total, fueron 100 los uniformados que resultaron lesionados.

Sin embargo, la SSC-CDMX reiteró que las heridas que recibieron los policías “no ponen en riesgo su vida”.

Clara Brugada condenó el uso de la fuerza en las manifestaciones, y aseguró que siempre se respetará el derecho a la libre expresión, siempre y cuando las protestas sean pacíficas.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

am