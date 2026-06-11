Clima en CDMX hoy 11 de junio: ¿lloverá durante la inauguración del Mundial 2026?

Estadio Ciudad de México, sede de la inauguración del Mundial 2026.

Este jueves las selecciones de México y Sudáfrica se enfrentarán en el partido inaugural de la Copa Mundial de Fútbol de 2026, pero se prevé que los asistentes al Estadio Ciudad de México afronten posibles lluvias.

De acuerdo con Secretaría de Gestión integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC), para este 11 de junio se prevén condiciones climáticas adversas durante el partido.

Antes del encuentro, entre las 09:00 y las 13:00 horas, se espera cielo esté medio nublado con rachas de viento de 35 kilómetros por hora y una temperatura de entre 22 y 24 grados Celsius.

Prevén lluvias ligeras durante partido México vs Sudáfrica

Para cuando México y Sudáfrica salgan a la cancha en el Estadio Ciudad de México, se esperan lluvias ligeras con rachas de viento de 40 kilómetros por hora y temperaturas de entre 24 y 26 grados Celsius.

Al terminar el encuentro, los aficionados se enfrentarán a rachas de vientos de 45 kilómetros por hora y temperaturas desciendan hasta los 22 grados Celsius. Por si fuera poco, Protección Civil también estimó probabilidad de lluvias fuertes.

Ante el pronóstico de lluvias, la SGIRPC emitió las siguientes recomendaciones:

Usar impermeable

Evitar correr en los pasillos, escaleras o rampas del estadio

No cruzar calles, avenidas ni por debajo de puentes con corrientes de agua

El pronóstico del tiempo para mañana en el Estadio Ciudad de México prevé cielo medio nublado antes de la inauguración, lluvias ligeras durante el partido y lluvias fuertes después del encuentro.



Atiende las recomendaciones.



En la #CapitalDeLaTransformación,… pic.twitter.com/Dxjj7IYq0X — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) June 10, 2026

También puedes leer:

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

cehr