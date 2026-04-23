Multas por maltrato animal alcanzan los 35 mil pesos en EDOMEX

El EDOMEX castigará el maltrato animal con multas y arrestos

El Estado de México ha dado un paso histórico en la defensa de los derechos de los animales. El Congreso mexiquense aprobó por unanimidad la nueva Ley de Protección, Cuidado y Bienestar Animal, una iniciativa impulsada por la gobernadora Delfina Gómez que busca convertir a la entidad en la “Capital Mundial del Bienestar Animal”.

Con esta reforma, los animales dejan de ser considerados objetos para ser reconocidos legalmente como seres sintientes, lo que garantiza su derecho a la alimentación, salud y trato digno en los 125 municipios del estado.

Se incluirá la enseñanza del cuidado animal en las escuelas ı Foto: Cuartoscuro

¿Cuáles son las sanciones y multas?

La nueva legislación endurece drásticamente los castigos para quienes atenten contra la integridad de mascotas y animales en general. Las multas se aplicarán según la gravedad del caso:

Maltrato grave (Golpes, tortura o maltrato físico): Las multas alcanzan los 35 mil 193 pesos o un arresto administrativo de 36 horas.

Falta de higiene y descuido: Mantener a un animal en condiciones inadecuadas de alojamiento, sin movilidad o en suciedad, se sancionará con 3 mil 519 pesos o 36 horas de arresto.

Penas de cárcel: En casos extremos, las reformas establecen sanciones de hasta 15 años de prisión, especialmente si el maltrato deriva en la muerte del animal con agravantes de crueldad.

Registro Único y Control de Abandono

Para combatir el abandono de perros y gatos, se creará el Registro Único de Animales de Compañía. Este padrón vinculará a cada mascota con su responsable, permitiendo aplicar la ley de manera directa en caso de que el animal sea dejado en la calle.

Asimismo, se fortalecerán los Centros de Control y Bienestar Animal, los cuales ofrecerán:

Rescate y atención veterinaria.

Esterilización masiva.

Programas de adopción.

Darle voz a quienes no la tienen ha sido una de mis convicciones durante toda mi vida.

Hoy, celebro la aprobación, por unanimidad, de la Ley de Protección, Cuidado y Bienestar Animal del Estado de México, que envié al @CongresoEdomex y se enriqueció con propuestas de… pic.twitter.com/9RPVZBSHdQ — Delfina Gómez A. (@delfinagomeza) April 23, 2026

La estrategia de la gobernadora Delfina Gómez no solo es punitiva, sino educativa. A partir de ahora, la enseñanza en bienestar animal será obligatoria en todos los niveles educativos del Estado de México.

Para financiar estas acciones, se estableció el Fondo para la Protección Animal, el cual costeará campañas de concientización y la estrategia CERA (Captura, Esteriliza/Educa, Resguarda/Retorna y Adopta), operada por la Comisión Estatal de Parques Naturales y de la Fauna.